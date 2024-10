Lidl und Rewe: Kult-Produkt plötzlich nicht mehr im Regal – Kunden können es nicht glauben

Kunden von Lidl und Rewe sind vermehrt außer sich. Das liegt vor allem an einem bestimmten Produkt, das für viele Menschen seit Jahren Kultstatus hat: Die Ritter-Sport-Schokolade steht derzeit mächtig im Fokus.

Grund dafür sind Preiserhöhungen des Unternehmens, die Lidl und Rewe nicht mitgehen wollen. Für Kunden der beiden Supermarktketten hat das vor allem eine Folge: Die Schokolade ist immer öfter nicht mehr im Regal zu finden.

Lidl und Rewe: Ritter-Sport-Schokolade fliegt raus

Diese Neuigkeiten werden viele Schokoladen-Fans wohl kaum gerne hören: Der Konflikt zwischen Ritter Sport und dem Handel um höhere Preise für Tafelschokolade droht bei einigen Händlern zu leeren Regalen zu führen. Die ersten Auswirkungen des Streites sind bereits zu spüren. Vereinzelt gibt es bestimmte Sorten der Kult-Schokolade nicht mehr zu kaufen.

Während Supermärkte wie Edeka, Kaufland oder Norma die neuen unverbindlichen Preisempfehlungen übernommen haben, weigern sich Lidl und Rewe (noch). Teilweise sollen die Preise für die Tafeln um bis zu 30 Prozent steigen.

++ Rewe, Kaufland, Lidl & Co.: Kunden greifen zu Konservendosen – DAS ahnen sie nicht! ++

Ritter Sport leidet, wie die gesamte Schokoladenindustrie, unter gestiegenen Rohstoffkosten. Der Kakaopreis ist im Vergleich zum Vorjahr um 75 Prozent gestiegen. „Unsere neuen, unverbindlichen Preisempfehlungen orientieren sich an der Zahlungsbereitschaft unserer treuen Verwenderschaft unter diesen neuen Marktbedingungen“, teilte das Unternehmen gegenüber „Lebensmittel Zeitung“ mit.

Auslandsgeschäft wird immer wichtiger

Ein ganz entscheidender Punkt in dem Streit um die Tafelschokolade ist der Geschäftsanteil von Lidl und Rewe. Der ist gar nicht mehr hoch, wie man vielleicht denken könnte. Ritter Sport macht große Teile seines Umsatzes inzwischen mit dem Auslandsgeschäft. 2022 machte der Hersteller 60 Prozent seines Umsatzes von knapp 565 Millionen Euro außerhalb Deutschlands. Auch die diversen Preiskämpfe in Deutschland haben in den vergangenen Jahren diese Entwicklung beschleunigt.

Weitere News:

Kunden müssen die weiteren Entwicklungen des Konfliktes also genau beobachten. Denn auf Dauer droht der Ritter-Sport-Schokolade bei Lidl und Rewe dauerhaft das Aus. Für viele Kunden wäre das wohl der Super-Gau.