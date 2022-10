Lidl, Rewe & Co.: Kunden müssen sich keine Hoffnungen machen – diese Lebensmittel könnten sogar NOCH teurer werden

Beim Einkauf bei Lidl, Rewe & Co. drehen viele Kunden aktuell jeden Cent zweimal um. Die gestiegenen Lebensmittelpreise in Deutschland setzen den Bundesbürgern mächtig zu. Und die Hoffnung, dass sich dieser Zustand bald ändern könnte, schwindet immer mehr.

Für den nächsten Dämpfer sorgen jetzt die Experten aus der Industrie selbst. Eine bestimmte Sorte an Lebensmitteln, die schon jetzt deutlich teurer ist, könnte bei Lidl, Rewe und Co. bald sogar noch mehr kosten.

Lidl, Rewe und Co: Milchprodukte werden noch teurer

Die Rede ist von Milch und Milchprodukten. Es ist ausgerechnet der Milchindustrie-Verband, der nun Alarm schlägt. Steigende Energiekosten machen sich auch bei der Milchproduktion bemerkbar. Doch aufgrund von festen Lieferverträgen hätte man diese Kostensteigerungen nur mit Verzögerung weitergeben können, so Verbands-Chef Peter Stahl. Bis jetzt.

Stahl kündigt an: „Das heißt aber auch, dass wir natürlich tatsächlich auch noch vor weiteren Preissteigerungen stehen, die wir in den Ladenverkaufspreisen noch sehen werden.“ Doch nicht alle Milchprodukte sind davon gleichermaßen betroffen.

Lidl, Rewe und Co: Milch wird teurer – Butter nicht?

Milch an sich wird teurer werden, voraussichtlich ab Januar 2023. Davon ist Verbands-Hauptgeschäftsführer Eckhard Heuser überzeugt: „Die Euro-Grenze beim Liter Konsummilch – auch bei der 1,5er – wird überschritten werden.“ Auch bei Käse seien leichte Steigerungen zu erwarten, sogar schon ab November.

Anders sehe es dagegen bei Butter aus. „Der Butterpreis hat bestimmt seine oberen Kanten erreicht“, meint Heuser. Sehr viel höher könnten die großen Handelsketten die Butterkosten gar nicht mehr ansetzen, die Preisspitze sei erreicht.

Mehr News:

Schon jetzt zeigt sich bei Lidl, Rewe und Co., dass immer weniger Kunden Milchprodukte zum normalen Einkaufspreis kaufen. Viele greifen nur dann zu, wenn sich die Artikel gerade in einer Rabatt-Aktion befinden. Zudem erfreuen sich die meist billigeren Eigenmarken der Discounter immer größerer Beliebtheit. (at, mit dpa)