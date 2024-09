Frau kauft bei Lidl ein – zuhause folgt die dicke Überraschung

Bei vielen Verbrauchern sorgt der Wocheneinkauf bei Lidl, Aldi, Rewe und Co. regelmäßig für Frust. Schuld sind meist die horrenden Lebensmittelpreise. Anders sah es jetzt bei dieser Frau aus. Sie wurde bei ihrem Lidl-Einkauf positiv überrascht.

Tagtäglich werden Tonnen von noch genießbaren Lebensmitteln weggeworfen. Grund ist meist, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder dass die Lebensmittel – besonders Obst und Gemüse – nicht mehr ganz einwandfrei aussehen. Um der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken, gibt es unter anderem bei Lidl die sogenannten Rettertüten.

Lidl-Kundin ist völlig von den Socken

Auch eine Lidl-Kundin wollte mit gutem Beispiel vorangehen und sich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen. In einer Filiale kaufte sie sich eine Rettertüte – und zuhause folgte dann die dicke Überraschung. Eine positive Überraschung wohlgemerkt, denn der Blick in die Tüte ließ die Frau staunend zurück.

Wie die „tz“ schreibt, ließ die Frau anschließend in den sozialen Netzwerken andere Internet-User an ihrem Glück teilhaben. „Heute eine tolle Rettertüte bei Lidl erwischt. Der Inhalt für drei Euro ist einfach klasse und wirklich zu schade, um entsorgt zu werden“, freute sie sich.

Das war in der Lidl-Rettertüte alles drin

Auf der Lidl-Webseite wird erklärt, was genau es mit der Rettertüte auf sich hat: „In der bis zu fünf Kilogramm schweren Rettertüte befinden sich verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Dazu gehören beispielsweise Artikel, bei denen die Verpackung beschädigt wurde oder nur einzelne Produkte aussortiert werden müssen.“

Die Lidl-Kundin ergatterte so zwei Salatköpfe, vier Tomaten, zwei Basilikum-Töpfe, eine Avocado, fünf Feigen, zwei Packungen Paprika und eine Salatgurke. Die Lebensmittel machen optisch noch ordentlich was her. „Die beiden Töpfe Bio-Basilikum haben lediglich etwas Wasser gebraucht und sehen jetzt wieder superfrisch aus“, ergänzte die Frau.

Eine weitere Facebook-Userin lobte den Inhalt der Rettertüte ebenfalls: „Hab ich noch nie gesehen oder von gehört! Das ist ja super klasse! Ich freue mich für dich“, schrieb sie.