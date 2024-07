Lidl: Schock-Moment beim Discounter – Reptil spaziert über die Lade-Rampe

Bei Lidl begegnet man wohl eher selten lebendigen Tieren, der Discounter ist ja schließlich kein Zoo. Vor einem Einkaufsladen trifft man höchstens mal auf einen angeleinten Hund, wie in diesem speziellen Fall. Und wenn man richtig Pech hat, macht man im Backwarenregal eines Supermarktes eine tierisch-ekelige Entdeckung (mehr dazu liest du hier).

Doch was den Menschen bei einem Lidl in Kamenz (Sachsen) jetzt über den Weg gelaufen ist, ist unglaublich. Hier spazierte ein Reptil in aller Seelenruhe über die Laderampe des beliebten Discounters.

Lidl: Reptil sorgt für Schock-Moment

Es ist 7 Uhr morgens in Kamenz, auf den Straßen ist sicher noch nicht viel los, eine Passantin schlendert am hiesigen Lidl vorbei – und plötzlich DAS! Ein Reptil spaziert gemütlich über die Laderampe des Discounters. Die Frau traut ihren Augen kaum! Sofort ruft sie die Polizei. Die Beamten kommen alsbald und entdecken das ungewöhnliche Tier. Anscheinend war eine Schildkröte irgendwo ausgebüxt und machte nun die Gegend unsicher.

Ebenfalls spannend: ++ Lidl-Kunden trauen ihren Augen nicht – Filial-Leiter muss eingreifen ++

Umgehend kam das kleine, niedliche Tierchen mit auf die Wache, berichtet die „Bild“. Auf der Suche nach den Besitzern wurde sogar ein Fahndungsfoto der 25 Zentimeter großen Schildkröte erstellt, die vor Lidl gesichtet wurde.

„Schildi“ kommt wieder nach Hause

Das sprach sich in der kleinen Stadt mit knapp 17.000 Einwohnern natürlich schnell rum. Und so betrat am Nachmittag eine Frau überglücklich die Wache und erzählte die Geschichte von „Schildi“.

Noch mehr spannende News liest du hier:

Das kleine Reptil war schon vor Tagen ausgebüxt und sein Verschwinden machte vor allem die Enkelin der Dame furchtbar traurig. Doch dank der Passantin vor Lidl und den Polizeibeamten kam „Schildi“ endlich wieder nach Hause. Ende gut, alles gut.