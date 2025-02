Lidl: Änderung beim Pfand! Kunden bekommen jetzt auch ohne Bon ihr Geld

Für Millionen von Kunden gehört die Abgabe von Leergut in Supermärkten zum Alltag. Flaschen einwerfen, Bon rausnehmen, an der Kasse einlösen – so läuft es bislang bei Aldi, Lidl und Co. Doch jetzt will letzteres Unternehmen das klassische Pfand-System aufmischen!

Und der Pfandbon, wie man ihn bisher gewöhnt war, könnte schon bald der Vergangenheit angehören.

Lidl-Kunden müssen sich umstellen

Ob leere Wasserflaschen oder das letzte Party-Bier – wer regelmäßig Pfand zurückbringt, kennt das Problem: Der kleine Zettel aus dem Automaten ist schnell verlegt, zerknittert oder landet unabsichtlich im Müll. Besonders ärgerlich, wenn man dann an der Kasse steht und feststellt: Mist, Bon weg! Damit soll nun Schluss sein.

Laut Informationen des „Supermarktblogs“ will Lidl künftig auf einen digitalen Pfandbon setzen. Doch wie genau funktioniert das neue System?

Lidl: SO nutzt du das neue Pfand-System

Wer sich künftig den Papierbon bei Lidl sparen möchte, muss zunächst mit der Lidl-App ausgestattet sein. Dort gibt es eine neue Funktion: „Ich möchte Leergut zurückgeben.“ Tippt man darauf, erscheint ein QR-Code, der am Pfandautomaten gescannt wird. So wird die Lidl-Plus-Kundenkarte verknüpft und der Pfandbon landet automatisch digital in der App.

Beim nächsten Einkauf reicht es dann, an der Kasse die Lidl Plus Kundenkarte zu scannen – und schwupps, wird das Pfand direkt vom Einkauf abgezogen. Praktisch: Genau wie der klassische Pfandbon bleibt auch die digitale Version bis zu drei Jahre gültig.

Noch steckt das Ganze in der Testphase. Unklar ist, ob und wann das digitale Pfand-System bundesweit eingeführt wird und ob es den klassischen Papierbon für immer ablöst. Doch eines ist sicher: Lidl setzt immer stärker darauf, die eigene App zur Allzweck-Wunderwaffe für den Einkauf zu machen.