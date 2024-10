Lidl-Kunden entdecken Frau in Prospekt – was sie macht, lässt alle ausrasten

Wer auf der Suche nach Angeboten ist, der stöbert gerne mal in den Prospekten der verschiedenen Supermärkte und Discounter herum. Das dachten sich auch einige Lidl-Kunden – bis sie plötzlich ein Bild entdeckten, welches sie sprachlos werden ließ.

Käse, Quark und Brot: Lebensmittel gibt es bei Lidl reichlich. Doch der Discounter bietet seinen Kunden neben Speisen und Getränke auch noch einiges mehr an. Zahlreiche Non-Food-Artikel schaffen es regelmäßig in das Lidl-Sortiment. Und auch diese Produkte wollen natürlich anständig beworben werden. Dass das aber auch nach hinten losgehen kann, beweist dieser Fall.

Lidl will Hammer bewerben – und sorgt für Lacher

Eigentlich wollte Lidl nur einen Hammer bewerben. Doch die Art der Präsentation in dem Prospekt ließ zahlreiche Kunden ausrasten. Auf der Facebook-Seite „Pfusch am Bau GmbH“ (1,1 Millionen Follower!) wurde ein Ausschnitt einer Prospekt-Werbung geteilt. Es sorgte für zahlreiche Lacher.

In dem Prospekt zu sehen, ist eine Frau, die eine XXL-Schraube an einer Wand ansetzt. In der Hand hält sie einen Hammer. „Lidl Deutschland, wir zeigen euch gern, wie es richtig geht“, kommentiert der Admin von „Pfusch am Bau GmbH“ mit einem Augenzwinkern dazu.

Handwerk-Experten geben ihren Senf dazu

Und zahlreiche andere vermeintliche Handwerk-Experten schalten sich ebenfalls ein. Sie stören sich daran, dass die Frau statt eines Schraubendrehers oder Akkuschraubers einen Hammer in den Händen hält. „Der berühmte Bohrhammer“, scherzt eine Person in der Kommentarspalte.

„Mal überlegen. Es geht um den Hammer, der beworben wird“ und „Fakt ist: die genagelte Schraube hält besser als ein geschraubter Nagel“ heißt es weiterhin in der Kommentarspalte. Oh je, ob der Hammer jetzt wohl ein Ladenhüter wird?