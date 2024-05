Lidl-Prospekt führt zu heftiger Debatte – schuld sind diese Deutschland-Produkte

Kaum jemand hätte wohl damit gerechnet, dass der Lidl-Prospekt für diese Woche (Werktage 21. bis 25. Mai) derart hohe Wellen schlagen würde.

Im Mittelpunkt der vermeintlichen Kontroverse stehen der aktuelle Lidl-Prospekt, ein großes Angebot an Produkten in Schwarz-Rot-Gold und einige irritierte Kunden. Aber eins nach dem anderen.

Lidl-Prospekt im Fokus

Supermärkte und Discounter informieren ihre Kunden seit jeher in Flugblättern sowie auf den eigenen Internetseiten über die besonderen Angebote der anstehenden Woche. Und so preist auch Lidl im eigenen Prospekt jede Woche die kommende Sonderware an.

Für gewöhnlich sorgen jene Angebots-Blättchen für herzlich wenig Diskussionsstoff. Doch offenbar war das wechselhafte Wetter der vergangenen Tage so manchem Lidl-Kunden aufs Gemüt geschlagen. Anders lässt es sich nicht erklären, wie in den sozialen Netzwerken in Bezug auf den aktuellen Lidl-Prospekt eine derart heftige Debatte entstehen konnte.

Produkte zum „Stolz-Monat“ bei Lidl?

„Passend zum Stolz-Monat im Juni verkauft Lidl ab Donnerstag patriotische Artikel“, lautete der Titel eines Beitrags des Ratgeber-Portals „Gute Frage“. Der Ersteller des Beitrags wollte von der Community wissen: „Wie findet ihr das?“

Dazu veröffentlichte der Beitrags-Ersteller ein Foto des Lidl-Prospekts, auf dem allerlei Deko-Artikel oder Haushalts-Gegenstände in schwarz-rot-goldener Farbe angepriesen werden.

Was der Lidl-Kunde augenscheinlich geglaubt hatte: Lidl würde mit diesen Produkten den sogenannten „Stolz-Monat“ unterstützen. „Stolz-Monat“ ist ein Begriff, der vor allem aus der Neuen Rechten stammt und als Gegenentwurf zum „Pride Month“ fungieren soll, den die LGBTQ-Community im Juni feiert. Im „Stolz-Monat“, so meinen es manche Menschen mit rechter politischer Gesinnung, solle man nicht Vielfalt feiern, sondern stattdessen den Stolz auf seine eigene Herkunft – genau so, wie Rechte es eben auch in den elf anderen Monaten des Jahres machen.

Lidl-Kunden diskutieren hitzig

Aber zurück zum Lidl-Prospekt: Der Ersteller dieses Beitrags war davon überzeugt, der Discounter würde diese kruden Vorstellungen doch tatsächlich unterstützen und würde seinen Kunden daher jene Produkte anbieten. Daher wollte er von der Community wissen, was andere User von der Aktion hielten.

In der Umfrage meinten 71 Prozent der Teilnehmer, sie fänden die Aktion gut. 29 Prozent der Befragten nahmen hingegen die Meinung des Beitrags-Erstellers ein und waren eher weniger begeistert (Stand: 20. Mai, 15.15 Uhr). Doch die eigentliche Diskussion fand unter dem Ursprungs-Beitrag statt.

Dort machten dutzende Lidl-Kunden den Thread-Eröffner darauf aufmerksam, dass die Produkte im Lidl-Prospekt selbstverständlich nichts mit neofaschistischen Protestaktionen zu tun haben, sondern lediglich der anstehenden Fußball-Europameisterschaft geschuldet sind.

Lidl-Kunden wissen: Discounter untersützt rechte Aktion nicht

Vom 14. Juni bis zum 14. Juli findet die EM 2024 in Deutschland statt. Und daher will Lidl seinen Kunden gern so manche Fan-Utensilien anbieten. „Ich habe nichts gegen diese Artikel“, schreibt ein Nutzer exemplarisch: „Und zwar aus einem einfachen Grund: Lidl unterstützt nämlich zum Glück nicht den sogenannten „Stolz-Monat“ – eine lächerliche, rechte Protestaktion von Leuten, die sich durch die Gleichberechtigung der LGBTQ+Community bedroht fühlen. Die Supermarktkette Lidl verkauft die Artikel mit Deutschlandfahne lediglich anlässlich der kommenden Europameisterschaft im Fußball.“