Kunden von Lidl und anderen Discountern sind astronomisch hohe Preise eigentlich mittlerweile gewohnt – schließlich trieben Lieferprobleme und gestiegene Rohstoffkosten den Wert vieler Lebensmittel in den letzten Monaten in die Höhe.

Doch was Lidl für ein sommerliches Obst verlangt, schlägt für viele Kunden dem Fass den Boden aus. Ein Kunde wirft dem Discounter reine Abzocke vor.

Lidl: Kunden können Wassermelonen-Preis kaum fassen

Die Temperaturen steigen und damit auch die Lust auf leichte Erfrischungen wie Erdbeeren, Weintrauben oder Wassermelonen. Doch wer in dieser Woche bei Lidl einkaufen war, überlegte sich den Wunsch nach einer Wassermelone vielleicht zwei Mal – denn der Preis dafür könnte vielen zu hoch gewesen sein.

So veröffentlichte eine empörte Kundin das Lidl-Angebot für Wassermelonen bei Facebook – demnach gab es diese für 11,99 Euro pro Stück zu kaufen. „12 Euro für Wasser! Ihr Lebensmittelläden seid Abzocker (und damit meine ich nicht nur Lidl)“, schreibt sie dazu.

Doch die Kundin macht nicht nur Lidl einen Vorwurf, auch die Bundesregierung kriegt ihr Fett weg – schließlich solle die sich gegen eine solche Abzocke stark machen: „Wo ist denn jetzt unsere beschi***** Regierung, die so etwas unterbindet? Ihr braucht Euch echt nicht über die momentanen Umfrageergebnisse wundern!“

Lidl: „Das ist unverschämt“

Unter dem Beitrag wirft eine Kunde ein, dass der Preis je nach Gewicht der großen Wassermelonen gerechtfertigt sein könnte, aber die Kundin hatte bereits nachgewogen. Demnach wiegt eine Wassermelone drei Kilo, was einem Kilopreis von vier Euro entspricht – und ihr damit auf jeden Fall zu teuer ist. „Okay, das ist unverschämt“, findet dann auch ein anderer Kunde.

Bereits im letzten Sommer waren die Preise für Wassermelonen teilweise hoch, da der Preis auch von Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Das Obst wird unter anderem in Spanien angebaut, dafür braucht es Wasser – und das ist in dem südlichen Land vor allem im Frühjahr und Sommer eher knapp. Laut „Fresh Plaza“ wurden die Anbauflächen für Wassermelonen im letzten Jahr reduziert, was eine hohe Nachfrage bei niedrigem Angebot begünstigt.

Lidl-Kunden bei Facebook haben dafür zwar teilweise Verständnis – aber auch gleichzeitig das Gefühl, der Einzelhändler würde sich an diesem Zustand bereichern. Eine Anfrage an Lidl von dieser Redaktion blieb bisher unbeantwortet.