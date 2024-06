Lidl-Mitarbeiter teilt geheimen Kassen-Trick – nicht nur Kunden trifft der „Schock“

Erst kürzlich machte die Schwarz-Gruppe publik, dass die großen Preissteigerungen der vergangenen Jahre auch zu einem dicken Umsatzplus bei den Unternehmen Lidl und Kaufland geführt haben. Kunden hatten es schon längst geahnt. Mehr dazu liest du hier >>>.

Immer wieder packen Lidl-Mitarbeiter aber auch Tipps und Tricks aus, die trotz Preissteigerungen den Gang zur Kasse wieder vergnüglich machen. Vor allem auf Instagram und TikTok plaudern Filialleiter und Kassierer regelmäßig aus dem Nähkästchen. Und was jetzt ein Lidl-Angestellter verrät, ist nicht nur für Kunden ein absoluter „Schock“.

Lidl-Mitarbeiter mit ultimativem Kassen-Trick

Rund 393.000 Menschen folgen dem Influencer Kevin Kublik allein auf der Social-Media-Plattform TikTok. Der Lidl-Mitarbeiter teilt auf seinem Kanal Videos, die Einblick in den Alltag eines Discounter-Angestellten geben. Hin und wieder verbirgt sich dahinter aber auch der ein oder andere sinnvolle Hack für Kunden und Kollegen.

„Der Lidl-Plus-Scanner ist auch ein Warenscanner. Praktisch für alle großen Produkte die zu schwer sind, um sie aufs Kassenband zu legen“, leitete er kürzlich eines seiner TikTok-Videos ein. Dabei hält der Lidl-Mitarbeiter eine große Packung Klopapier in der Hand, die er am Lidl-Plus-Scanner einscannt, anstatt sie aufs Kassenband zu legen. Bei vielen Kunden trifft er mit dem Video einen Nerv. Doch auch Kollegen melden sich unter dem Beitrag schnell zu Wort.

Lidl-Kunden schockiert: „Warum sagt das keiner?“

Denn jeder scheint das Problem zu kennen. Oftmals sind die Kassenbänder so kurz, dass man mit seinem Großeinkauf schnell an seine Grenzen kommt. Fatal, wenn man alleine einkaufen ist und gleichzeitig den Wagen leeren und mit den gescannten Artikeln am Ende der Kasse schon wieder befüllen müsste.

Lösung des Problems soll zumindest bei Lidl der Plus-Scanner sein. Normalerweise dient der dazu, die hauseigene Bonuskarte einzuscannen. Bei sperrigen Artikeln wie Klopapier oder großen Aktionsartikeln kann er aber laut Kevin Kublik auch zum Waren-Scanner umfunktioniert werden.

„Warum sagt das keiner mit dem Scanner?“, meldet sich ein schockierter Kunde zu Wort. „Das erste wusste ich nicht und ich arbeite schon seit einem Jahr bei Lidl“, offenbart auch eine Discounter-Kollegin. Viele haben den Hack sogar schon bereits getestet. „Ich hab das mit dem Lidl Plus-Scanner gemacht. Sie (Die Kassiererin, Anm. d. Red.) hat den Schock ihres Lebens bekommen“, beschreibt so etwa ein Kunde sein Kassenerlebnis, als er den Hack zuletzt ausprobierte. Er wird nach diesem aufschlussreichen Video sicherlich nicht der Letzte gewesen sein.