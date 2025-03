Lidl-Kunden können nach Blick auf App nicht mehr an sich halten: „Mist“

Ist die Lidl-App bei vielen Verbrauchern etwa schon unten durch? Seit ihrem Launch im Juni 2019 können Kunden mit Rabatt-Coupons und besonderen Angeboten bei dem beliebten Discounter richtig viel Geld sparen. Vor allem zu Beginn gab Lidl öfter mal Produkte gratis zum Einkauf dazu, wenn man die Bonus-Karte vorzeigte.

Die glorreichen Zeiten scheinen aber vorbei zu sein. Denn mittlerweile gehen schon Verbraucherschützer gegen das Treueprogramm von Lidl vor. Und auch immer mehr Kunden drücken ihren Unmut rund um die Lidl-Plus-App aus. Doch was steckt dahinter?

„Lidl hat seinen Glanz verloren“

Den Kunden scheinen die Angebote einfach nicht mehr zu gefallen. „Lidl hat seinen Glanz verloren, die Angebote und Plus-Card-Deals sind jetzt Mist. Ich gehe nur noch ab und zu für ein paar ausgewählte Artikel rein“, schreibt unter anderem ein frustrierter Nutzer auf „Reddit“. Auch die dürftigen Rabatte auf ausgewählte Produkte seien den Kunden ein Dorn im Auge.

Andere User beklagen, dass es kaum noch etwas umsonst gebe. „Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als wir kostenlos Schokolade und Gebäck bekamen? Das waren noch Zeiten“, kommentiert ein weiterer Kunde im Netz. Viele vermissen auch die Vielzahl an Deals in der App, weshalb viele Kunden die Lidl-Plus-App so gut wie gar nicht mehr nutzen und auch dem Discounter fernbleiben.

Kritik an Lidl-Plus-App wächst

Schon etwas länger steht Lidl mit seinem Bonusprogramm in der Kritik. Bereits Anfang des Jahres sei ein Antrag auf Unterlassung gegen Lidl eingereicht worden, da Verbraucherschützer einen möglichen Verstoß gegen die Preisangabenverordnung sehen. Demnach werden Preise für App-Nutzer beworben, die keinen Aufschluss auf den Gesamt- oder Grundpreis für den regulären Einkauf geben.

Lidl ist aber nicht der einzige Discounter, der aktuell für Furore sorgt. Auch Penny und Rewe setzen mittlerweile auf eigene Bonusprogramme. Vor allem Rewe sorgte zuletzt für einige empörte Kunden. In dem neuen Programm sammelt man nämlich statt Punkten direkt Geld – doch das gilt oftmals nur bei bestimmten Produkten. Viele Kunden kommt es daher nicht so vor, als würde man viel sparen.