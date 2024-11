Lidl-Filialleiter packt Pfand-Geheimnis aus – kaum ein Kunde kennt es

Wer regelmäßig Getränke kauft – und das tun wohl die allermeisten von uns – der muss auch immer wieder das Pfand in den Supermarkt oder den Discounter zu Lidl und Co. zurückbringen. Und je nachdem wie viel sich dabei angestaut hat, kann da schonmal ein kleines Vermögen zusammenkommen.

Wer regelmäßig Pfand wegbringt, weiß, wie schnell der kleine weiße Zettel, der am Ende aus dem Automaten ausgespuckt wird, verschwunden sein kann. Und das ist mehr als ärgerlich, immerhin ist das bares Geld, was einem beim Verlust des Zettels durch die Lappen geht. Ein Lidl-Filialleiter hat jetzt aber einen Trick am Start, wie dir so etwas nicht mehr passiert.

+++Lidl-Kunde kauft ein – der Blick auf den Kassen-Bildschirm macht fassungslos+++

Lidl-Kunden sollten diesen Trick unbedingt kennen

Die kleinen Papierzettel aus dem Pfandautomaten sind nicht nur leicht zu verlieren, sondern schnell auch mal zerrissen. Du musst also gut aufpassen, dass der Zettel mit dem Code es noch heile bis zur Kasse schafft. Falls du damit Probleme hast, könnte dieser Trick Abhilfe verschaffen. „Der Filialleiter“ hat ihn auf seinem Tiktok-Account geteilt.

Auch interessant für dich: Lidl dreht kräftig an der Preisschraube – und sorgt für jede Menge Ärger

Wer seinen Pfandbon abfotografiert, der ist auf der sicheren Seite. Statt des Zettels kann dann nämlich das Foto mit dem Code an der Kasse eingescannt werden, so der Lidl-Filialleiter. Der Bon kann aber auch in der Lidl-Plus-App gescannt werden.

Lidl: Pfandbon-Code behält Gültigkeit

Ziemlich praktisch, wenn man seinen Pfandbon nicht direkt einlösen möchte oder kann – und du kannst ihn gleichzeitig auch an Freunde oder deine Familie schicken, wenn nötig. Das Foto lässt sich auch zu einem anderen Zeitpunkt noch einscannen – wie praktisch!

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Erst kürzlich erlebte ein Kaufland-Kunde den puren Wahnsinn am Pfandautomat. Er ging am Ende mit sage und schreibe 1.000 Euro nach Hause. Die ganze Geschichte gibt es hier>>>