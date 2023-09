Lidl-Kunden können nicht auf klassische Weise zahlen – große Verwirrung im Online-Shop

Kunden von Lidl waren zuletzt immer wieder irritiert, als sie ihre gekauften Produkte nicht so zahlen konnten, wie sie es von ihren Einkäufen bei anderen Shops eigentlich seit eh und je gewohnt waren. Der Discounter sorgt nun für Aufklärung. Aber der Reihe nach.

Lidl bietet seine Produkte längst nicht mehr nur noch in den eigenen Märkten an, sondern auch im eigenen Online-Shop. Während Kunden speziell für Lebensmittel zwar immer noch den Gang in die nächste Filiale antreten müssen, lassen sich vor allem die vielen Aktions-Produkte auch online bestellen.

Lidl muss sich anpassen

Auf diesem Weg geht Lidl mit der Zeit. Das Shopping-Verhalten der Kunden hat sich in jüngster Vergangenheit massiv verändert. Immer mehr Menschen wollen ihre Waren bequem im Internet bestellen und nach Hause liefern lassen.

Bei der Nutzung des Online-Shops von Lidl fiel einigen Kunden zuletzt regelmäßig ein Phänomen auf, das die Kunden irritiert zurückließ. In den sozialen Netzwerken stellten viele Kunden die Frage, warum sie ihre Waren nicht per Rechnung oder Lastschrift zahlen können, obwohl diese beiden Zahlungsmöglichkeiten vor dem Abschluss des Kaufes als Optionen genannt worden waren.

Für viele Kunden ist die Zahlung via Lastschrift oder auf Rechnung die klassische Weise zu zahlen. Speziell ältere Kunden, die weder über einen Paypal-Account oder eine Kreditkarte verfügen, greifen gern auf diese altbewährte Art der Zahlung zurück.

Lidl antwortet prompt

Die Antwort von Lidl ist denkbar simpel: „Im Rahmen einer Bestellung werden die angebotenen Zahlarten in einem mehrstufigen Verfahren auf Basis verschiedener Faktoren ermittelt“, teilt Lidl mit: „Dazu gehören interne Informationen wie die Produktauswahl, der Wert des Warenkorbs sowie die Bestellhistorie eines Kunden.“

Was Lidl hier sehr diplomatisch formuliert, bedeutet vereinfacht ausgedrückt: Das Unternehmen schenkt einem Kunden erst dann genug Vertrauen für einen Kauf auf Rechnung, wenn der jeweilige Kunde bereits mehrmals bei Lidl eingekauft und seine Waren zuverlässig gezahlt hat.

Weiter teilt Lidl mit: „Ebenso greifen wir auf externe Daten zur Überprüfung der Zustellbarkeit an eine Adresse und auf Auskunftei-Informationen zur Bonität einer Person zurück. Bei Fragen zu deinem Auskunftei-Ergebnis empfehlen wir dir eine Selbstauskunft bei der infoscore Forderungsmanagement GmbH und der CRIFBürgel GmbH einzuholen. Aufgrund der genannten Prüfungen kann es dazu kommen, dass nicht alle Zahlarten zur Auswahl stehen.“