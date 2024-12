Angepasste Öffnungszeiten an Silvester – wann Kunden einkaufen können

Beim Planen der letzten Einkäufe für das Jahr ist es wichtig, die Sonderöffnungszeiten des Einzelhandels zu beachten – insbesondere an Silvester. Traditionell passen viele Supermärkte und Discounter in Deutschland, einschließlich Lidl, ihre Geschäftszeiten am 31. Dezember an, um den Mitarbeitern ein gemeinsames Feiern des Jahreswechsels zu ermöglichen.

In der Regel sind die Filialen von Lidl und anderen Märkten am Silvestertag nur bis zum Mittag oder frühen Nachmittag geöffnet. Meist schließen sie zwischen 13 und 14 Uhr, wobei einige Standorte auch bis in den frühen Nachmittag hinein geöffnet sein könnten. Kunden, die also noch Lebensmittel oder andere wichtige Artikel benötigen, sollten ihre Einkäufe nicht auf die letzte Minute verschieben.

Lidl-Öffnungszeiten an Silvester verkürzt

Der Jahreswechsel zieht zudem einen Ruhetag nach sich: Am Neujahrstag, dem 1. Januar, bleiben die Filialen von Lidl und ähnlichen Einzelhändlern geschlossen. Die Einkaufsmöglichkeiten stehen den Verbrauchern erst ab dem 2. Januar wieder zur Verfügung. Für Reisende oder Notfälle könnten jedoch Geschäfte in Bahnhofsgebäuden eine Ausnahme darstellen. Diese Orte sind häufig auch an gesetzlichen Feiertagen für die Kundschaft zugänglich, allerdings sollten sich Interessierte vorab über die exakten Öffnungszeiten informieren.

+++ Lidl, Rewe, Kaufland und Co.: Nächste Hamsterkauf-Welle! Das ist der Grund +++

Ein Blick auf mögliche Sonntagsöffnungen lohnt sich ebenfalls: Zuletzt öffneten manche Supermärkte bereits am Sonntag vor Weihnachten ihre Türen für eine begrenzte Zeit. Ein ähnliches Szenario könnte vereinzelt auch für Lidl-Filialen am 29. Dezember in Betracht kommen. Hier bietet es sich an, lokale Ankündigungen zu prüfen und die Gelegenheit für einen entspannten Einkauf außerhalb der rushigen Tage zu nutzen.

Mehr News:

Im Allgemeinen empfiehlt sich eine vorausschauende Planung der Einkäufe um Weihnachten und den Jahreswechsel. Angesichts der abweichenden Öffnungszeiten ist sowohl eine Überprüfung der lokalen Angebote als auch ein zeitiger Besuch der Geschäfte ratsam, um die Feierlichkeiten ohne letzte Einkaufshektik genießen zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.