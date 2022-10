Lidl: Kunden baff – wegen dieser Vorrichtungen in den Filialen

Sicher ist sicher – das scheint aktuell die Devise bei Lidl zu sein!

Der Schock bei vielen Kunden von Lidl war groß, als eine Filiale in Sachsen Fleisch-Produkte mit speziellen Diebstahl-Sicherungen versehen hat (wir berichteten). Der Grund: Zur Grillsaison sind vermehrt Diebstähle von Fleisch verzeichnet worden, das zudem wegen der Inflation deutlich teurer geworden ist.

Jetzt geht der Discounter-Riese einen Schritt weiter. Und versieht noch mehr Grundnahrungsmittel mit einem Diebstahlschutz!

Lidl versieht Grundnahrungsmittel mit speziellem Diebstahlschutz

Laut Statistischem Bundesamt sind Nahrungsmittel im September 2022 um 18,7 Prozent teurer geworden als noch 2021. Der Handelsverband Sachsen-Anhalt hat gegenüber dem MDR bereits eine Zunahme von Ladendiebstählen bei Honig, Kaffee und Schokolade bestätigt.

Auch Mitarbeitern soll eine höhere Diebstahlrate aufgefallen sein. Jetzt sollen Schokolade, Öl, Kaffee und auch Butter speziell gesichert werden. Solche Sicherungen kennt man bereits von Spirituosen. Auf welche Lebensmittel die Maßnahme ausgeweitet wird, steht noch nicht fest, berichtet „Finanzen.net„.

Lidl: Experte sieht Fachkräftemangel und SB-Kassen als Problem

Gerrit Heinemann, Professor und Handelsexperte der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach, sieht statt der gestiegenen Preise ganz andere Gründe für die gestiegene Zahl von Diebstählen. Gegenüber dem MDR sagt er, dass auch der Fachkräftemangel den Supermärkten und Discountern zu schaffen mache.

Die seien dann zu mehr Automatisierung gezwungen, auch an der Kasse. Kunden sollen künftig immer öfter selbst an der Kasse zahlen, sodass die Unternehmen auch entsprechend mehr sichern müssten. Der vermehrte Diebstahlschutz diene eher dem Zweck der Einführung von mehr SB-Kassen statt als Maßnahme gegenüber Diebstählen, so Heinemann zum MDR weiter.

Bleibt abzuwarten, wie die Lidl-Kunden auf die erweiterten Maßnahmen reagieren werden…