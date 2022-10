Lidl und Kaufland mit großer Neuerung – Kunden werden es sofort bemerken

Neues bei Lidl und Kaufland! Der Discounter und der Supermarkt werden sich jetzt verändern. Wenn du demnächst mal wieder einkaufen gehst, dürfte dir die Verwandlung bereits vor Betreten der Filiale auffallen.

Lidl und Kaufland haben sich einen neuen Service für die Kunden überlegt. Dafür bauen die Märkte ihre Parkplätze um. Vor allem Autofahrer werden es bemerken.

Lidl und Kaufland: Neuer Service für SIE

Die Schwarz Gruppe, zu der die beiden Märkte gehören, will die Parkplätze modernisieren. Für Familien, Frauen, E-Autos und immobile Personen gibt es bereits ein spezielles Angebot. Um eine nachhaltigere Mobilität zu fördern, möchte das Unternehmen auch in alternative Fortbewegungsmittel investieren.

Dafür tut es sich mit Nextbike, dem europäischen Marktführer in Sachen Fahrradverleih, zusammen. Ab sofort finden Kunden in Nordrhein-Westfahlen vor 20 Filialen Stationen für Mietfahrräder. Unter anderem in 18 Discountern in Bochum, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Oberhausen stehen diese Ausleihstationen. Der Supermarkt plant bisher nur zwei solcher Standorte.

Angebot „weiter ausgebaut“

Das Angebot soll „zukünftig weiter ausgebaut werden“, verkündet die Schwarz Gruppe. Kunden könnten dann auch noch vor anderen Filialen die Fahrräder ausleihen. Das funktioniert im Übrigen wie bei anderen Verleih-Stationen oder auch bei E-Scootern. Dafür musst du dir zunächst die entsprechende App herunterladen.

Sobald du dich bei Nextbike registriert hast, kannst du das Angebot nutzen und rund um die Uhr darauf zugreifen. Das Fahrrad kannst du dank des Korbes auch für deine Einkäufe nutzen und musst es danach nicht zum Markt zurückfahren. Abstellen kannst du es an jeder Nextbike-Station oder auch an dafür vorgesehenen Plätzen am Straßenrand.