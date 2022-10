Kaufland und Lidl: Kommt die Corona-Maskenpflicht zurück? DAS sagen die Unternehmen

Nachdem die Corona-Maskenpflicht im Einzelhandel vor über zwei Jahren eingeführt wurde, hob die Regierung sie im Frühjahr 2022 wieder auf. Mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen fangen jedoch auch die Diskussionen um entsprechende Regeln bei Kaufland, Lidl und Co. wieder an.

Während die Politik das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz aktuell nur vorschlägt, haben Kaufland und Lidl eine deutlichere Antwort.

Kaufland und Lidl: Wird die Maskenpflicht wieder eingeführt?

Für viele Menschen war es ein Befreiungsschlag, als im April dieses Jahres die Maskenpflicht in den Geschäften aufgehoben wurde. Streift man bei Kaufland und Lidl allerdings durch die Gänge, fällt auf, dass manche Kunden den Schutz freiwillig tragen.

Doch könnte die Regel bald wieder für alle Kunden gelten, wo jetzt zum Herbst die Corona-Zahlen wieder steigen? Während die Bundesregierung laut „Kreis Anzeiger“ unter Druck steht, haben die Unternehmen eine klare Haltung zu dem Thema.

Greift bei Aldi und Lidl demnächst wieder die Maskenpflicht? (Symbolbild) Foto: IMAGO / Rolf Poss

„Der Einzelhandel hat in jeder Phase der Pandemie alles getan, um Corona so wirkungsvoll und schnell wie möglich einzudämmen“, stellt ein Sprecher des Handelsverbandes klar. Trotzdem sei es eine Sache der Bundesländer, ob und wann eine Maskenpflicht beim Einkaufen greift. In den Filialen werde darüber nicht im Alleingang bestimmt.

Kaufland und Lidl: Märkte warten auf Regierungsbeschluss

Der Sprecher betont gegenüber dem „Kreis Anzeiger“: „Die Expertise, zu entscheiden, wann welche Maßnahmen Sinn machen und wie lange sie beibehalten werden sollten, liegt aber bei der Politik und der sie beratenden Wissenschaft.“

Märkte wie Kaufland und Lidl orientieren sich in Zukunft an den Plänen der Regierung. Diese hat erst neulich die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Arztpraxen und Krankenhäusern verlängert. Geschäfte blieben bei diesen Plänen außen vor.