Lidl-Kunden werden reihenweise betrogen – auf diese gemeine Weise

Was für eine miese Masche gegen Lidl-Kunden! Immer wieder gibt es Warnungen vor dreisten Betrugsmaschen – sei es über Telefon, SMS oder Whatsapp. Jetzt kursieren auf dem beliebten Messenger dubiose Nachrichten auf, die User zur Teilnahme an einem angeblichen Gewinnspiel von Lidl bringen sollen.

In der Nachricht stehe laut „netzwelt.de“, dass die Teilnehmer des Spiels die Chance hätten, 2.000 Euro zu gewinnen. Dazu müsse man nur einen Link klicken, der im Text angefügt sei. Und der führt eben zur gefälschten Lidl-Seite, wo man mehrere Fragen beantworten und ein Ratespiel absolvieren müsse. Das alles für zwei Riesen? Totaler Unfug!

Lidl-Kunden werden reihenweise betrogen

Nach dem Gewinnspiel wird man aufgefordert, es in fünf Gruppen oder 20 Kontakten zu teilen – so haben die Abzocker die Chance, die Betrugsmasche schnell und effektiv zu verbreiten. Zum Schluss zeigt die gefälschte Lidl-Seite ein Programm an, dass die Teilnehmer für 30 Sekunden öffnen sollen.

Übel: In dieser halben Minute wird eine Software installiert, die dem eigenen Smartphone massiven Schaden zufügen kann, warnt „netzwelt.de“. Glück im Unglück: Es gibt einige Zeichen, auf die Verbraucher achten können, um nicht auf das Fake-Gewinnspiel hereinzufallen.

So sehe die Internetadresse der „Gewinnspiel“-Seite unseriös aus und lasse erahnen, dass sie nicht vom Discounter stammt. Außerdem wird man bei jedem echten Gewinnspiel nicht dazu aufgefordert, es mit anderen Kontakten zu teilen. Also: Augen offen halten – damit aus Freude zum angeblichen Gewinn kein böses Erwachen folgt…