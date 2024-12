Lidl-Kunden suchen nach Dubai-Schokolade – bei diesem Anblick fallen ihnen die Augen aus

Jetzt wird der Vogel endgültig abgeschossen! Die Dubai-Schokolade ist seit Wochen der absolute Trend. Es gibt die Fraktion, die sie liebt. Und eben die, die von der orientalischen Süßigkeit total genervt ist. Fast schon logisch, dass Discounter wie Lidl und Supermärkte auf den TikTok-Trend aufspringen und sie sukzessive in die Läden bringen.

Nachfrage macht eben das Angebot. Umso übler, was Kunden im Netz entdecken. Dort wird nämlich die begehrte Dubai-Schokolade auch angeboten. So weit, so normal. Nicht normal ist aber der ausgerufene Preis – denn der liegt weit, weit über dem eigentlichen Verkaufspreis bei Lidl!

Lidl-Kunden suchen nach Dubai-Schokolade

Für mehrere Euro kriegt man eine Tafel Dubai-Schokolade. Bei Lidl hat sich der Preis zwischen fünf und zehn Euro eingependelt, manchmal gibt es Angebote und entsprechend günstigere Preise. Als Schokolade wird meist Vollmilchschokolade verwendet, alternativ Bitterschokolade. Die Füllung besteht aus geröstetem und gehacktem Kadaifi („Engelshaar“), Tahina (Sesampaste) und gehackten Pistazien oder Pistazienprodukten (Creme).

Auf Reddit tauchen jetzt Screenshots von Ebay Kleinanzeigen auf, wo einige besonders dreiste Verkäufer ihre bei Lidl für unter zehn Euro gekaufte Dubai-Schokolade weiterverkaufen. Und das zu Preisen, wo einem die Ohren schlackern! So kostet die „günstigste“ Variante satte 20 Euro, also mindestens mal das Doppelte, eher das Dreifache des normalen Verkaufspreises.

Kunden fallen die Augen raus

Damit ist aber nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, denn es finden sich weitere Verkaufsangebote, die bis zu 80 Euro reichen! Die Reddit-User sind völlig aus dem Häuschen, wütend, nehmen es aber auch teilweise mit Humor.

Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Ich hoffe einfach, dass Lidl mit dem Zeug den ‚Markt‘ schwemmt und Leute einfach nicht mit einer beschissenen Tafel Schokolade 80 Euro machen können…“

„Irgendwo sitzen ein paar bekiffte Manager und lachen sich tot, weil die Leute so dumm sind, sich um den Dreck zu prügeln.“

„Das kauft keiner ernsthaft, oder?“

„Würde nicht mal fünf Euro dafür ausgeben. Maximal zwei Euro!“

„Die beste Schokolade ist und bleibt der ‚Nussbeißer‘ von Aldi für 99 Cent!“

Bleibt wirklich zu hoffen, dass niemand bereit ist, diese irren Preise zu zahlen. Denn wie jeder Hype wird auch dieser eines Tages vorüber sein…