Bei ihren Einkäufen bei Lidl machten Kunden zuletzt ab und zu eine Erfahrung, die sie gehörig irritierte.

In den sozialen Netzwerken berichten die Kunden von dem Erlebnis. Auch Lidl selbst äußerte sich bereits zu dem Phänomen. Aber eins nach dem anderen.

Lidl-Kunden an Kassen irritiert

Immer mal wieder kommt es demnach vor, dass Kunden in den Filialen von Lidl ihre Einkaufsrunde drehen und die Produkte ihrer Wahl in den Einkaufswagen legen. Ist die Einkaufsliste einmal abgearbeitet, geht es an die Kasse. Und genau dort traf so manchen Kunden zuletzt der Schlag.

Denn bei manchen Produkten sei es vorgekommen, dass an der Kasse plötzlich ein anderer Preis verlangt wurde als jener Preis, der am Regal des jeweiligen Produktes stand. Die Kunden berichten, dass sie die Differenz meist mit der Faust in der Tasche hinnehmen – entweder weil sie das jeweilige Produkt dringend brauchen oder auch weil sie den Verkehr an der Kasse nicht aufhalten wollen.

Dennoch waren sie nach ihren Einkäufen bei Lidl sehr verwirrt wegen des Preisunterschieds und fragten sich, ob sie als Verbraucher nicht das Recht gehabt hätten, auf den niedrigen Regal-Preis zu bestehen. Ein Facebook-Nutzer, der sich als Lidl-Mitarbeiter ausgab, erklärte in diesem Fall, dass stets der Preis auf der Verpackung bindend sei.

Lidl äußert sich

Da auf den meisten Verpackungen heutzutage kein Preisschild klebt, ist somit der Preis bindend, der durch den Barcode auf der Verpackung des Produkts hinterlegt ist. Gleichzeitig stellte er klar, dass Kassierer häufig aus Kulanz den Regalpreis berücksichtigen und die Differenz an die Kunden auszahlen – obwohl sie dazu nicht verpflichtet wären.

Auch Lidl selbst schaltete sich in die Diskussionen ein und wies darauf hin, dass es zu solchen Missverständnissen eigentlich erst gar nicht kommen sollte. „Ware ansprechend präsentieren und dabei die korrekte Preisauszeichnung im Auge behalten? Das ist unser Anspruch in jeder unserer Filialen“, so der Konzern. Falls Kunden dennoch mal eine solche Differenz auffällt, sollen sie sich ans Personal in der jeweiligen Filiale wenden.