Lidl-Kunden schäumen bei Angebot vor Wut! „Nur noch erbärmlich“

Angebote und Schnäppchen sind für jedermann sehr verführerisch. Die Supermarktketten wie Lidl, Aldi, Netto und Co. konkurrieren stetig mit Aktionsangeboten, um mehr Kunden für sich zu gewinnen. Doch so langsam scheint die Verlockung nach hinten loszugehen. Man muss vorsichtig sein. Wie viel kann man tatsächlich sparen? Handelt es sich bei den ganzen Angeboten wirklich um Vergünstigungen vom Originalpreis?

Ein Lidl-Kunde wird skeptisch und teilt auf dem Social-Media-Portal „Reddit“ sein Entsetzen über ein – seiner Meinung nach – täuschendes Angebot im Lidl-Prospekt. Ihm sei schon öfter aufgefallen, dass Originalpreise extra hochgezogen werden, um Kunden zu locken. Doch nun ist er sich sicher, dass einem förmlich das Geld aus den Taschen gezogen wird.

Lidl enttäuscht Kunden mit Schnäppchen

Dass die Preise für Lebensmittel durch die Inflation immer weiter steigen, lässt sich nicht leugnen. Discounter sind für viele Menschen die letzte Hoffnung, durch niedrige Preise Kosten für Lebensmittel und Drogerieartikel stemmen zu können. Doch nun fühlen sich viele Kunden von der Supermarktkette Lidl hängengelassen. Lidl stellt viele Angebote nur noch mit Benutzung der Lidl-App zu Verfügung, was gerade für Menschen ohne Smartphone nicht wirklich fair erscheint.

Pizza-Angebot deckt Strategie auf

Ein Lidl-Kunde wird auf ein in seinen Augen falsches Angebot im Lidl-Prospekt aufmerksam. Bei dem Angebot handelt es sich um Piccolini-Pizzen der Firma Wagner. Der Originalpreis soll laut Prospekt bei 3,49 Euro liegen und nun um 36 Prozent, also auf 2,22 Euro, reduziert sein. Außerdem sei das Angebot nur für Lidl-App-Benutzer verfügbar. Dies verärgert den Lidl-Kunden sehr. Der Originalpreis ist ihm zu teuer, da er die Pizzen vor Wochen bei diversen Discountern zu einem deutlich günstigeren Preis gesehen habe, nämlich in einer Preisspanne von 1,80 bis 1,90 Euro. Er fühlt sich hintergangen.

Viele User teilen Empörung über Marktstrategie

Aus den Kommentaren unter seinem Post über das Angebot im Lidl-Prospekt lässt sich auch das Entsetzen vieler weiterer User entnehmen. “ Was ist, wenn’s nicht Piccolini wären, sondern wie neulich der Käse? Butter? Brot? Wovon sollen wir denn bitte noch leben, wenn die 79c Milch einen jetzt fast 2 Euro kostet?“ Auch über die Vermarktung der Lidl-App bricht in der Kommentarspalte Wut und Ablehnung aus: “ Mir geht’s langsam auf den Geist, dass ich für einen halbwegs normalen Preis die App brauche, während die Konzerne wieder Millionen-Gewinne machen.“.

Ob man den Aktionsangeboten wirklich so viel Vertrauen schenken darf, bleibt fraglich. Ein Auge mehr auf die Preise einzelner Artikel zu werfen, spart dem ein oder anderen Kunden eventuell ein wenig Geld ein.