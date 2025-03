Lidl-Kunde beim Blick auf Kassenbon entsetzt: „Abgezockt“

Mit seinem vielfältigen Angebot lockt Lidl täglich seine Kundschaft an. Zuletzt war der Discounter vor allem mit seinem Bonusprogramm in aller Munde – und das nicht nur im positiven Sinne. Jetzt sorgt aber etwas anderes für Gesprächsstoff.

Gerade an der Kasse kann es für Kunden mal zu einer ziemlichen Überraschung kommen. Sei es ein fehlerhaft eingescanntes Produkt oder ein Rabatt, der nicht gegeben wurde – auf dem Kassenbon standen sicherlich bei jedem schon einmal die wildesten Preise. Was dieser Lidl-Kunde nun aber sah, machte ihn wirklich sprachlos.

Lidl-Kunde warnt: „Passt in Zukunft auf bei Lidl“

In einer Facebook-Gruppe echauffiert sich ein Kunde über Lidl und warnte andere sogar davor, beim Discounter einzukaufen. „Passt in Zukunft auf bei Lidl, es ist mittlerweile richtig Abzocke“, beginnt er seinen Beitrag und führt weiter aus: „Nicht nur, dass die Artikel kurz vorm Ablaufen nur noch 20 Prozent reduziert werden statt 50 Prozent, wie noch vor einem Jahr, seit heute wird man noch mal extra abgezockt.“

Auch interessant: Lidl-Kunden fallen an der Kasse aus allen Wolken – es geht um Butter

Mit der Extra-Abzocke spielt der verärgerte Kunde auf den Eintrag „O&G Beutel“ an, der auf dem Kassenbon vermerkt ist. Das steht für Obst- und Gemüsebeutel und kostet mittlerweile bei Lidl einen Cent. „Gut, ich weiß, es ist nicht viel für den Plastikbeutel, wenn man Obst und Gemüse kaufen will“, erklärt er weiter. Dennoch wolle er nun nur noch Supermärkte oder Discounter besuchen, die die Plastiktüte kostenlos anbieten.

+++Lidl, Rewe & Co.: Kunden müssen schlau sein – so sparen sie Hunderte Euro+++

Ist der Preis gerechtfertigt?

Andere Kunden wiederum finden diesen Preis aber vollkommen gerechtfertigt, wie sie im Zuge der aktuellen Debatte deutlich machen. „Ganz ehrlich: Ich finde es völlig ok. Ansonsten nimmt man eben selbst einen Beutel mit“ oder „Nimm halt einen wieder verwendbaren Gemüsebeutel mit oder so was und gut ist“, kommentieren einige User den Beitrag.

Mehr Themen

Lidl stellt hier auch keine Ausnahme dar: Bereits seit 2019 verlangt Aldi einen Cent für seine Obst- und Gemüsebeutel. Auch bei Kaufland bekommen Kunden die Tüte nicht mehr kostenlos. Ende des vergangenen Jahres führte der Supermarkt den Tütenpreis von einem Cent ein. „Wir wollen unsere Kunden damit für den Verbrauch von Einwegplastik sensibilisieren“, hieß es auf Nachfrage der „Stuttgarter Nachrichten“.