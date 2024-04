Lidl: Ekel-Fund beim Discounter – Kunden müssen würgen

Kunden von Lidl werden überrascht sein. Normalerweise sind wir es ja gewohnt, unsere Lebensmittel verpackt und nach strengen Hygienevorschriften im Supermarkt einzukaufen. Bei diesem Prozess kann allerdings auch mal etwas schiefgehen.

Das musste jedenfalls ein Kunde von Lidl jetzt feststellen. Er machte einen regelrechten Ekel-Fund beim Discounter. Und das Ganze hielt der Kunde auch per Foto-Beweis fest.

Lidl: Ekel-Fund im Orangensaft

Nicht vorzustellen, wie man sich fühlen muss, wenn man ein verschlossenes Getränk öffnet und sich darin ein Tier befindet. Genau das ist jetzt einem Lidl-Kunden widerfahren. Auf Facebook schrieb der User, dass er gerade einen frisch gepressten Orangensaft von Lidl vor sich hat.

„Der frisch gepresste Orangensaft bei Lidl ist so frisch und biologisch, dass er sogar lebende Insektenlarven enthält“ schreibt der User. Dazu postete er ein Foto von einem Glas Orangensaft und einem kleinen Löffel, auf dem der Orangensaft zu sehen ist, inklusive einer kleinen Insektenlarve.

Lidl-Kunden geschockt: „Das kann tatsächlich gefährlich sein“

Weitere Facebook-User haben auf den Ekel-Fund reagiert. „Das kann tatsächlich gefährlich sein“, schreibt einer. Eine weitere Frau sieht es nicht ganz so eng: „Auch in unsere Mehlmischungen werden in der Trockenmühle Insekten hinzugefügt.“

Lidl selbst hat auch ein Statement zu dem Insektenfund in dem Orangensaft abgegeben. Der Discounter hat sich für den Vorfall entschuldigt und klargemacht, dass dieser Vorfall nicht den eigenen hohen Ansprüchen von Qualität entspricht. Man wolle mit der betroffenen Filiale sprechen.

Um den Fehler wieder gutzumachen, bietet Lidl dem Kunden zwei Fünf-Euro-Gutscheine an, den er über sein Lidl-Plus-Account bei seinen nächsten Bezahlungen nutzen kann. Auf die Reaktion des Discounters folgte ein Lach-Smiley des Kunden.