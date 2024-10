Lidl: Änderung in den Filialen – was auf Kunden zukommt

Mit mehr als 12.300 Filialen in über 30 Ländern und mehr als 220 Logistikzentren ist eines klar: Lidl hat sich einen festen Platz im umkämpften Feld der Supermärkte erobert. Kein Wunder, schließlich bietet der Discounter nicht nur Brot, sondern auch allerlei andere Waren an.

Klar ist auch, dass sich der Markt immer wieder neu strukturiert und den Wünschen der Kunden angepasst hat. Jetzt geht der Discounter noch einen Schritt weiter. Eine Entscheidung mit Folgen – auch für die Kunden.

Lidl: Discounter bestreitet neue Wege

„Die Zertifizierung ist ein riesiger Erfolg für uns. Wir haben früh auf Nachhaltigkeit gesetzt, und diese Auszeichnung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, freute sich Jan Brenn, der in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland für Immobilien tätig ist. Aber diese gute Neuigkeit bezieht sich nicht auf die Waren, sondern auf die Geschäfte selbst!

So werden neue Filialen in Deutschland künftig nach strengeren Nachhaltigkeitsstandards gebaut. Der Discounter hat sich dazu verpflichtet, dass alle Neueröffnungen die aktualisierte Gold-Zertifizierung der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in der Version 2023 entsprechen müssen.

Damit erfülle Lidl als erster Supermarkt in Deutschland diesen „Goldstandard“, wie Lidl in einer Pressemitteilung selbst betonte.

Doch wie sehen diese Anforderungen aus? So sollen die Gebäude nicht nur klimaneutral betrieben werden, zusätzlich soll es einen Klimaschutzfahrplan bis 2045 geben. Darüber hinaus muss eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimarisiken vorhanden sein und eine Klimarisikoanalyse durchgeführt werden.

Neue Filialen werden nachhaltiger – Supermarkt „schafft ideale Grundlage“

Für diese Entscheidung wurde Lidl auch belohnt. Denn der Discounter erhielt von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen das Basiszertifikat in Gold der DGNB Version 2023. Auch geschäftsführender Vorstand der DGNB, Johannes Kreißig freut sich. So betonte er: „Mit dem DGNB Basiszertifikat schafft Lidl in Deutschland eine ideale Grundlage, um die Umsetzung ganzheitlicher Nachhaltigkeitsanforderungen systematisch voranzutreiben.“

Da kann man nur gratulieren und Lidl zu diesem guten Schritt beglückwünschen. Es ist schließlich immer positiv, wenn etwas Gutes für die Umwelt und das Klima getan wird.