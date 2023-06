Werbeträger für Lidl sein, und dafür auch noch zahlen – wer will es nicht? Offenbar wenige, denn der erste Aufschlag der exklusiven Lidl-Klamotten-Kollektion löste einen absoluten Hype aus.

Zum 50. Geburtstag des Discounters gab es bereits Anfang Juni Kleidung im Lidl-typischen gelb, blau und rot zu kaufen, teilweise sogar mit dicker „Lidl“-Aufschrift. Die Produkte waren nur online erhältlich, nach kurzer Zeit ausverkauft und wurden sogar auf Plattformen wie Ebay für ein Vielfaches weiter verkauft. Jetzt liefert Lidl den zweiten Streich.

Lidl bringt neue Kleidung raus

Nur noch wenige Teile sind von der ersten „Lidl“-Kollektion zu haben – Regenponchos, Sneaker und Gummistiefel waren Anfang Juni innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Ähnlich wie Konkurrent Aldi hatte der Discounter Kleidung mit auffälligen Retroprints und dem Markennamen verkauft, und die Masse sprang darauf an.

Lidl reagiert nun schnell und liefert Nachschub: Ab Montag (26. Juni) gibt es sowohl für Damen, als auch für Herren Schlappen, Socken, Sneaker, T-Shirts und Shorts in den Filialen und online zu kaufen. Anlass für die Retro-Kollektion ist der 50. Geburtstag des Discounters, der 1973 zum ersten Mal seine Türen für Kunden öffnete.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch nicht nur Fashion-Fans profitieren von den Geburtstagsangeboten – auch im Lebensmittel-Segment erinnert Lidl an die Anfänge. So gibt es viele Produkte aktuell in Limited Editions, deren Verpackungen dem Design aus den 70ern, 80ern und 90ern nachempfunden ist.

Lidl-Kunden müssen schnell sein

Angesichts des Erfolgs der Vorgänger-Kollektion, sollten sich Kunden beeilen, wenn sie eins der Kult-Produkte ergattern wollen. Denn mit Preisen von zum Beispiel 6,99 Euro für Badeschlappen oder 17,99 Euro für Sneaker ist die Kleidung auch noch so günstig, dass sich ein eventueller (teurer) Weiterverkauf lohnt.

Mehr Themen:

Bereits Anfang Juni wurde ein Damen-Trainingsanzug von Lidl, der ursprünglich bei 19,99 Euro lag, für 120 Euro auf Ebay versteigert. Auch die Sneaker lagen zeitweise bei um die 100 Euro, nachdem sie im Lidl-Onlineshop ausverkauft waren.