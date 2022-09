Lidl und Kaufland: Radiomoderator hat als Kunde nur einen Wunsch – „ALLES dafür tun“

Bei Nachrichten zu Lidl, Kaufland und anderen Supermärkten sind Kunden aktuell eher gewohnt, dass es zu Preiserhöhungen kommt oder bestimmte Produkte zur Mangelware werden.

Ein Radiomoderator hat sich nun aber mit einer ganz anderen Bitte an Lidl und Kaufland gewandt. Er hat im Ausland ein ganz bestimmtes Produkt entdeckt, welches er auch gerne in den deutschen Supermärkten kaufen würde.

Lidl und Kaufland: Radiomoderator hat eine wichtige Bitte

Wer bei seinem Einkauf nur auf ganz bestimmte Produkte zurückgreifen möchte, muss genau gucken, in welchem Supermarkt oder Discounter er diese kaufen kann. Manchmal müssen Kunden deswegen auch bei unterschiedlichen Supermärkten vorbeischauen. Doch was macht man, wenn man im Ausland ein Produkt entdeckt und lieben gelernt hat, das es in Deutschland nicht gibt?

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

Im Fall des Radiomoderators und Stadionsprechers Rolf S. hat er einfach den direkten Weg gewählt und sich über Twitter an die Supermärkte gewandt. Er hat nämlich in Italien eine Süßigkeit gefunden, die er auch gerne in Deutschland kaufen würde.

Ein Radiomoderator hat eine Bitte an Lidl. (Symbolbild) Foto: IMAGO / mix1

Lidl und Kaufland: Stadionsprecher möchte in deutschen Supermärkten auch DAS wiederfinden

Seinen Twitterpost richtet er direkt an Lidl und Kaufland: „Könnt Ihr bitte ALLES dafür tun, dass ich die auch hier bei uns bekomme? Es spricht gerade sehr viel gegen die wöchentliche Einkaufsfahrt nach Italien. Grazie Mille.“ Dazu postet er noch ein Foto einer Haribo-Tüte, die er offenbar in Italien gekauft hat.

Weitere News zu Lidl:

Lidl: Kunden können es nicht fassen, dass DIESES Produkt Diebstahl gesichert ist – „Peinlich sowas“

Lidl: Rentner-Paar protestiert gegen Ladenschild – es soll ihnen das Leben zur Hölle machen

Aldi, Lidl und Co.: Mit drei goldenen Regeln sparst du richtig Geld beim Einkauf

„Zenzero Limone“ steht auf der Verpackung der Süßigkeit, die anscheinend nach Zitrone und Ingwer schmecken soll. Eine Antwort der Supermärkte hat er bisher noch nicht bekommen. Anscheinend muss er also weiter warten, bis er das nächste Mal in Italien ist. Im besten Fall nimmt er sich dann direkt einen großen Verrat mit nach Deutschland.