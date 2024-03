Lidl und Kaufland: Erneute Streikwelle trifft Märkte hart – diese Regionen sind betroffen

Egal, wo man gerade hinschaut, aktuell wird an vielen Stellen in Deutschland die Arbeit niedergelegt und gestreikt. Ob Deutsche Bahn, ÖPNV oder Fridays for Future: Die Auswirkungen der Streiks ist bei der Bevölkerung sofort bemerkbar. Nun ist auch bei einer weiteren Gewerkschaft Streik angesagt. Und der wird sich vor allem bei den Supermärkten Lidl und Kaufland in einer ganz bestimmten Region bemerkbar machen.

Lidl und Kaufland: Streik in der Getränkebranche

Die Mitarbeiter des Getränkeherstellers MEG in Leißling bei Weißenfels (Sachsen-Anhalt) sind am Freitag, 1. März, wieder einmal in den Streik getreten. Begonnen hatte der Tarifstreik Ende 2023. Seitdem haben die Mitarbeiter für fast 50 volle Schichten die Arbeit niedergelegt, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilte.

Der Getränkehersteller MEG ist Teil der Schwarz-Produktion und beliefert unter anderem Lidl und Kaufland, in deren Regalen die Auswirkungen des Ausstands vor allem bemerkbar werden könnten. Eines der bekanntesten Produkte des Herstellers ist unter anderem das Mineralwasser „Saskia“ und Getränke der Marke „K-Classic“. In dem aktuellen Tarifstreit geht es vor allem eine Lohnangleichung an die Tarife in den westdeutschen MEG-Standorten sowie eine Erhöhung der Zuschläge. Die Angestellten hatten bereits vergangenen Donnerstag für 48 Stunden gestreikt, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtete.

Schlechtere Bezahlung im Osten als im Westen?

Aufgrund des Streiks ist es demnach durchaus möglich, dass Kunden von Lidl und Kaufland im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt vor einigen Lücken im Getränkeregal stehen werden. Bisherige Gespräche brachten noch keine Einigung.

Vergleichbarer Job, aber weniger Gehalt? Das ist kein neues Thema, wenn es um die Unterschiede im Osten und im Westen Deutschlands geht. Menschen in Ostdeutschland erhalten auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung niedrigere Löhne im Vergleich zu denen in Westdeutschland. Laut einer Statstik von „Lohnspiegel“ beträgt „der Abstand rund 16,9 Prozent, wenn man Beschäftigte gleichen Geschlechts, im gleichen Beruf und mit vergleichbarer Berufserfahrung vergleicht“.