Lidl und Kaufland: Wegen Streik -stehen Kunden bei diesen Produkten bald vor leeren Regalen?

Darf das wirklich wahr sein? Seit einer gefühlten Ewigkeit sind Kunden von Supermärkten und Discountern gewohnt, dass das eine oder andere beliebte Produkt in den Regalen fehlen könnte. Mal sind es Snacks, mal Süßigkeiten, hier und da auch mal Milchprodukte, Obst und Gemüse.

Meist stecken dahinter kurzfristige Lieferprobleme – oder schlicht und ergreifend ein Streit ums liebe Geld. Hersteller und Händler liefern sich regelmäßig einen erbitterten Preiskampf, feilschen und handeln, bis es zum Äußersten kommt. Jetzt kommt es für Kunden von Lidl und Kaufland (beide gehören zur Schwarz-Gruppe) dicke: Denn die Getränke-Zulieferer streiken!

Kaufland und Lidl: Stehen Kunden wegen Streik bald vor leeren Regalen?

Erst streikt das Bahnpersonal, dann stehen unsere Flughäfen still und jetzt kommen auch noch frustrierte Angestellte von Getränke-Zulieferern dazu (den Kommentar zu den Streiks und warum wir uns an sie gewöhnen sollten, findest du hier). Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) dehnte zuletzt einen Warnstreik an drei Standorten in Sachsen-Anhalt aus. Die Streikenden fordern gerechte Löhne für alle Mitarbeiter zwischen Ost und West.

Sowohl in der Zentrale als auch an einem weiteren Standort der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH (MEG) in Weißenfels sowie in Braunsbedra (Sachsen-Anhalt) würden die Mitarbeiter schlechter bezahlt als ihre Kollegen im Westen, heißt es. Die MEG produziert unter anderem für Lidl die Getränke der beliebten Marken „Saskia“, „Schlossblick“, „Solevita“, „Rheinblick“, „Freeway“ und „Kong Strong“. Für Kaufland werden Flaschen für die Eigenmarke „K-Classic“ abgefüllt, darunter Wasser, Limonade und Cola.

Warenversorgung sei „sichergestellt“

Stehen bald Kunden vor leeren Regalen, wenn nicht mehr gearbeitet wird? Eine Kaufland-Sprecherin beteuert gegenüber „Bild“: „Bei uns ist die Warenversorgung sichergestellt, unsere Filialen werden regelmäßig beliefert.“ Auch bei Lidl sei die Warenversorgung „grundsätzlich sichergestellt“.

Mehr News:

Die Firma MEG ist kein Nischen-Player. Mit bundesweit neun Standorten gehört man nach eigenen Angaben zu den größten Herstellern alkoholfreier Getränke in ganz Deutschland. Mehr als 1.500 Mitarbeiter werden dort beschäftigt. Die Produkte werden in Lidl- und Kaufland-Filialen in über 25 Ländern weltweit geliefert, so MEG auf der eigenen Firmenwebseite. Bleibt zu hoffen, dass das auch kurzfristig so bleibt.