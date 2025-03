Kaufland, Lidl & Co: Kassen-Geheimnis gelüftet – kaum ein Kunde bekommt es mit

Wer bei Kaufland, Lidl und Co. einkaufen geht, hat an der Kasse die Qual der Wahl, ob mit Karte oder bar gezahlt wird. Entscheidet man sich für die Bargeld-Option, landet das Geld in der Kasse und muss am Ende des Tages gezählt werden.

Was für die Mitarbeiter von Kaufland, Rewe und Co. völlig normal ist, bekommen Kunden gar nicht mit. Umso überraschter dürften sie jetzt über den Ablauf des Ganzen sein.

Kaufland, Lidl und Co: So werden die Kassen gezählt

Die Mitarbeiter von Kaufland, Lidl und Co. müssen das Geld nämlich nicht mühselig selbst zusammenzählen. In einem Tik-Tok-Video erklärt ein Lidl-Filialleiter, wie er es stattdessen macht.

„Das wird hier alles schön gewogen (…) und nicht mit der Hand gezählt!“, sagt er und legt Scheine und Kleingeld auf eine Waage. Sie zeigt dann die jeweiligen Geld-Beträge an. „Selbst Rollen erkennt die Maschine automatisch“. Doch das ist offenbar nicht in allen Supermärkten und Discountern der Fall.

Zur Erklärung: Geld-Waagen sind so präzise, dass sie die Münzen und Scheine wiegen und danach anhand des Gewichts die Menge und den jeweiligen Wert der Münzen oder Scheine errechnen können.

Nicht alle setzen auf Geldwaage

Unter dem TikTok-Beitrag kommentieren einige Mitarbeiter anderer Supermärkte und Discounter, dass sie das Geld noch per Hand zählen oder sie auf sogenannte Zähltresore setzen. Zweiteres nutzen auch einige Lidl-Filialen noch.

Doch die erachtet der Filialleiter als „voll fehleranfällig“. Supermärkte und Discounter wie Kaufland, Lidl und Co. nutzen also nicht alle dieselbe Option, um das Bargeld an der Kasse zu zählen.