Lidl bietet Karneval-Kostüm an und löst Spott aus – „Cringe“

Doch auch Lidl will es sich in diesem Jahr wohl nicht nehmen lassen, für Jecken mit einem besonderen Angebot um die Ecke zu kommen. Denn der Discounter-Riese hat sich ein Kostüm für seine Kunden einfallen lassen. Die Lidl-Kundschaft reagiert im Netz eindeutig darauf.

Lidl macht Werbung für Kostüm

Eine portugiesische Lidl-Filiale macht derzeit Werbung für ein Karnevalskostüm. Ab dem 17. Februar können Kunden dieses angeblich kaufen. Auf dem Werbebild ist ein Mann zu sehen, der eine Tüte mit dem Lidl-Logo trägt. Löcher oben und unten sowie an den Seiten machen die Einkaufstüte tragbar. Für 18,99 Euro gibt’s das Stück laut einem Beitrag bei „Reddit“ zu kaufen.

Ein Kunde hatte das Angebot dieser Tage im Netz entdeckt und hielt mit seiner Meinung nicht lange hinterm Berg: „Cringe Lidl“, war seine deutliche Reaktion. Auch andere User gaben schnell ihren Senf dazu. „Schockierend ist der Preis“, kommentierte so etwa ein anderer. Andere Lidl-Kunden machten aber auch einen praktischen Vorschlag.

Lidl inspiriert zu Kostüm

Denn deutlich günstiger könnten Kunden ein Lidl-Kostüm erhalten, wenn sie sich selbst eine Tüte des Discounters besorgen und passgenau zuschneiden. Wie einer darauf hinweist, muss man das aber auf eigene Gefahr tun, sofern man sich solch einer „Lächerlichkeit aussetzen“ wolle.

Andere Jecken hoffen dagegen darauf, dass das Lidl-Kostüm zeitnah runtergesetzt wird. Denn gerade hierzulande kann man ja last minute oftmals noch das ein oder andere Schnäppchen machen.