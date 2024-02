Lidl-Filialleiter packt aus: Diesen Pfand-Fehler machen viele Kunden

Wer seinen Wocheneinkauf regelmäßig bei Lidl erledigt, der ist darauf bedacht, für möglichst kleines Geld den Einkaufswagen voll zu bekommen. Mit Lebensmitteln zu Schnäppchenpreisen und regelmäßigen Rabatt-Aktionen scheint der Discounter dafür erst mal eine gute Anlaufstelle zu sein. Mit diesem Pfand-Fehler lassen sich einige Kunden jedoch immer wieder Geld durch die Lappen gehen.

Meist wird der Pfandbon direkt nach dem Einkauf stolz ganz vorne auf das Kassenband gelegt oder den Mitarbeitenden persönlich in die Hand gedrückt. Was die meisten Lidl-Kunden allerdings völlig außer Acht lassen: Es ist gar nicht notwendig, den Pfandbon noch am selben Tag einzulösen. Ein Lidl-Filialleiter klärt nun über den großen Pfand-Mythos auf.

Lidl-Filialleiter bringt Licht ins Dunkel

Auf Tiktok verraten die Mitarbeitenden unter dem Account-Namen „der.filialleiter“ ihren Kunden den ein oder anderen Trick, wie sie beim Einkaufen besonders günstig wegkommen. So verrät einer in einem der neusten Videos: So lange sind Pfandbons tatsächlich gültig und das passiert, wenn die Kunden bei ihrem Einkauf vergessen, ihn vorzuzeigen.

+++ Lidl: Insolvenz schockt Kunden! Heftige Vorwürfe gegen Unternehmen +++

In der Kommentarspalte unter dem TikTok-Beitrag berichten Lidl-Kunden von ganz verschiedenen Situationen, in denen ihnen weisgemacht wurde, dass ihr Pfandbon plötzlich nicht mehr gültig sei. „Mir wurde bei Lidl gesagt, die Bons seien nur einen Monat gültig. Die Kassiererin hat meine beide Pfandbons zerrissen und 30 € waren weg“, schreibt eine Kundin empört. „Mein ein Jahr alten Pfandbon wurde nicht akzeptiert und dann habe ich ihn weggeschmissen“, erklärt eine andere Betroffene. Doch was ist nun richtig? Ein Monat, drei Monate oder doch ein ganzes Jahr?

Weitere Themen:

Der Lidl-Filialleiter erklärt: „Meistens sind die Pfandbons nur drei Monate im System hinterlegt und werden danach gelöscht.“ Das bedeutet allerdings nicht, dass der Zettel tatsächlich nicht mehr gültig ist. Stattdessen gilt: Drei Jahre lang haben Kunden Zeit, den Bon an der Kasse einzulösen. Voraussetzung ist allerdings: Er sollte in einem guten Zustand und die Ziffern darauf lesbar sein.