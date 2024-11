Kaufland-Kunden staunen beim Blick ins Getränke-Regal – darauf haben viele gewartet

Das Sortiment bei Kaufland ist groß. Immer und immer wieder kommen neue Produkte in die Regale der Supermarkt-Kette, andere wiederum verlassen das Sortiment. Jetzt dürfen sich die Kunden über zwei neue Sorten eines echten Kult-Getränks freuen!

Es gibt sie unter anderem in den Geschmacks-Richtungen Rasberry-Cheesecake, Blueberry-Coconut und Sweet-Lemon: Die Rede ist von „Gönrgy“, dem Energy-Drink von Streamer und Influencer Montana Black. Dem 36-Jährigen folgen alleine auf Instagram sage und schreibe 3,8 Millionen Menschen – und die werden bei dieser Nachricht mit Sicherheit ausflippen: Die neuen Sorten des Energydrinks „Gönrgy“ von Montana Black gibt es ab sofort in einer limitierten Version bundesweit bei Kaufland!

Kaufland hat zwei neue Getränke im Sortiment

Zwei Sorten, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Pflaume-Zimt und Tropical-Guave. Für die Ankündigung der neuen Kooperation holen sich Kaufland und „Monte“, wie er von Fans genannt wird, Unterstützung durch Nikolai Savic.

Der Creator Nikolai Savic fasziniert Millionen mit seinem Format „Let Him Cook“, in dem er durch kreative und überraschende Übergänge („Transitions“) von Alltagssituationen nahtlos in faszinierende Welten eintaucht und die Grenzen des Möglichen neu definiert. Mit seinen Videos erreicht Nikolai über 300 Millionen Menschen im Monat und ist damit zurzeit der viralste deutsche TikTok-Creator.

Das steckt hinter dem Wort „Gönrgy“

Im Video „kocht“ Nikolai Savic für die neuen „Gönrgy“-Sorten jeweils eine eigene Transition, die die Zuschauer visuell in eine winterliche und in eine sommerliche Welt entführen soll. Dabei stimmt Pflaume-Zimt als Winter-Edition in die kalte Jahreszeit ein, während Tropical-Guave ganz bewusst eine „No Winter Edition“ ist und mit den passenden Bildern dem Winter (zumindest in Gedanken) entfliehen lassen soll, so Kaufland in einer Pressemitteilung.

„Gönrgy“ vereint laut eigenen Angaben Inhaltsstoffe wie Koffein, Taurin, Ginseng, Grüntee-Extrakt und B-Vitamine. Der Name „Gönrgy“ greift ein bekanntes Zitat des Influencers auf („G steht für Gönnen“).