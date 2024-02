Lidl, Edeka und Co.: Kundin verrät Einkaufstrick – so einfach kann es sein

Der Wocheneinkauf bei Lidl, Edeka oder einem anderen Supermarkt steht an. Wie gehst du vor? Die einen schreiben sich vorher einen Einkaufszettel, damit sie auch bloß nichts vergessen. Die anderen streifen einfach ohne Plan durch die Gänge des Lieblingsladens und kaufen, worauf sie Lust haben.

Eine Kundin erzählt jetzt bei Twitter von einem ganz bestimmten Trick, den sicher nicht jeder auf dem Schirm hat. Vielleicht kannst du dir für deinen nächsten Einkauf ja noch was abgucken.

Lidl, Edeka und Co.: Was bringt der Einkaufstrick?

Beim Einkaufen hat jeder so seine Vorlieben. Ob ein bestimmter Supermarkt oder Discounter wie Lidl, Edeka und Co. oder auch eine gewisse Taktik beim Einkauf, um zum Beispiel möglichst viel Geld zu sparen oder effektiv und schnell zu sein. Eine Userin bei Twitter hat jetzt einen Einkaufstrick gepostet, den vielleicht nicht jeder kennt beziehungsweise nutzt. Sie schreibt: „Ich war schon fleißig und hab für heute Nachmittag einen Einkaufszettel geschrieben, selbstverständlich in Laufrichtung der Produkte. Macht man doch so, oder?! ODER!?“

Und damit hat sie wohl einen Nerv getroffen, wie die Antworten auf den Post belegen. Eine Person bestätigt: „Na klar. Ich schreib den auch immer in der Reihenfolge meines Laufwegs und lasse auf dem Zettel zwischen den Bereichen noch Platz für Ergänzungen…“ Andere sehen die Sache eher etwas skeptisch und reagieren mit Ironie: „Unbedingt, ich bestelle sogar beim Metzger so, dass man hinter der Theke nur in eine Richtung gehen muss.“ Es ist auf jeden Fall ein Thema, dass die Menschen beschäftigt. Und zeitsparend ist es bestimmt.

Effektivität steht an erster Stelle

Und die Liebe für Ordnung und Effektivität geht unter dem Posting noch weiter. Das nächste Thema ist die Sortierung der Spülmaschine. Na, so hat doch jeder seine Eigenarten, oder?

Aber gegen ein bisschen Effektivität beim Einkauf bei Lidl, Edeka und Co. ist wohl nichts einzuwenden.

