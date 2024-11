Lidl: Jetzt ist es raus! Geheimnis hinter den Discounter-Bananen gelüftet

Nicht nur die kleinen gelben Helfer von Illumination Entertainment lieben die gelben gebogenen Obststücke, auch viele andere Menschen rufen morgens „Banana!“ Und das ist auch gut so, denn in den gelben Stücken stecken viele Vitamine, Ballaststoffe und vieles mehr.

Doch jetzt entpuppt sich Lidl als echter Knüller. Denn hinter der leckeren Frucht steckt viel mehr, als viele Discounter-Fans zunächst dachten. Doch was ist es?

Lidl: Discounter gewinnt sozialen Preis

Jetzt hat eine Fachjury den Fall unter die Lupe genommen und viele Fakten geprüft. Und die Fakten haben für sich gesprochen – Lidl hat etwas getan, wofür sie nun einen Preis gewonnen haben. Gemeinsam ist das Lidl-Projekt „Living Wage Banane“. Doch was steckt eigentlich hinter dem ganzen Projekt?

Im Rahmen des Projekts bietet der Discounter ab 2023 nur noch Bananen von Plantagen an, auf denen die rund 10.000 Arbeiter einen fairen und existenzsichernden Lohn erhalten.

„Wir freuen uns sehr über den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Produkte in der Kategorie ‚Wertschöpfungskette‘. Die Auszeichnung honoriert unser wegweisendes System zur Ermittlung und Zahlung des erforderlichen Preisaufschlags für existenzsichernde Löhne der Plantagenbeschäftigten in der Bananenlieferkette“, betonte auch Christoph Graf, Geschäftsführer Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co.

O-Saft, Schokolade & Co.: Discounter setzt auf Fairtrade

Ziel des gesamten Sozialprojekts ist es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Anbauländern zu verbessern. Dabei setzt Lidl nicht nur auf Bananen, sondern ab 2020 auch auf Produkte wie Schokolade, Orangensaft und andere Leckereien. Übrigens ist dies nicht die erste Auszeichnung für den Discounter. Bereits im Sommer 2024 wurde das Projekt mit dem 2. Platz bei den Fairtrade Awards in der Kategorie „Wirtschaft“ ausgezeichnet.

Da schmecken doch die Lidl-Produkte umso besser: Immerhin wird nicht nur der Geldbeutel geschont, sondern man tut auch noch was Gutes!