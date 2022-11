Lidl: Kundin fühlt sich veräppelt, als sie in neues Prospekt schaut – „Was soll das denn?“

Der Prospekt mit den Angeboten der Woche ist für viele Lidl-Kunden besonders wichtig. Gerade in Zeiten der steigenden Inflation planen viele Menschen einen detaillierten Wocheneinkauf, wollen vor allem bei Angeboten von Discountern wie Lidl zuschlagen.

Der neue Prospekt von Lidl enttäuschte nun aber viele Kunden – sie konnten ihren Augen kaum trauen, als sie die Preise von Gemüse und Co. checken wollten.

Lidl: Preis-Angaben in Prospekt sorgen für Irritationen

Per praktischer Lidl-App will eine Frau am Sonntag (30. Oktober) schon einmal die Angebote für die kommende Woche nachschauen und hofft, damit ihren Einkauf optimal planen zu können.

Doch sie hat die Rechnung ohne den Discounter gemacht. Denn auf der Seite mit den Angeboten für Broccoli, Tomaten, Rosenkohl und Pflaumen prangt für die Tage von Montag (31. Oktober) bis Mittwoch (2. November) statt eines Preises eine Art virtueller Sticker. Dessen Aufschrift ist ziemlich enttäuschend: „Tagesaktueller Preis“.

Das ist Lidl:

Die ersten Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

Das Unternehmen hat in fast allen Ländern Europas Filialen und rund 100 in den USA

Weltweit arbeiten dort über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

Heißt: Mit dem Blick in den Prospekt dürften die Kunden von Lidl kein bisschen schlauer über die aktuellen Angebote sein. Die genannte Kundin macht ihrem Ärger darüber auf Twitter Luft: „Hey Lidl, was soll das denn? Ich lese doch nicht den Angebotsprospekt um mich dann kommende Woche von den Preisen überraschen zu lassen“.

Lidl reagiert nicht auf Kritik

Der Discounter hat jedoch auf die (durchaus berechtigte) Kritik bisher nicht reagiert, obwohl das Problem wohl einigen Kunden sauer aufstoßen könnte.

Mehr News:

Ein Grund für die fehlenden Preise könnte die unsichere Lage auf dem Markt sein, wodurch es bei einzelnen Produkten zu Lieferschwierigkeiten kommen könnte und auch die Nachfrage den Marktpreis bestimmt. In jedem Fall ist die Situation für Kunden von Lidl unbefriedigend.