Lidl lässt die Bombe platzen – Konkurrenz staunt nicht schlecht

Der Januar ist der Monat der guten Vorsätze: Mehr Sport, weniger Genussmittel und dafür mehr Obst – so lesen sich viele klassische Neujahrsvorsätze. Passend dazu startet Lidl jetzt eine besondere Aktion, die vielen Kunden die Umsetzung ihrer guten Pläne erleichtern dürfte.

Wer es aktuell besonders auf Obst und Gemüse abgesehen hat, sollte dem Discounter deshalb in dieser Woche unbedingt einen Besuch abstatten.

Lidl mit Preis-Hammer!

Neue Woche, neue Preise: Lidl startet ab diesem Montag (20. Januar) bis Samstag (25. Januar) ein besonderes Bio-Angebot.

Kunden erhalten in diesem Zeitraum nämlich in allen 3250 Filialen in ganz Deutschland auf Obst und Gemüse in Bio-Qualität 20 Prozent Rabatt. Schon seit einiger Zeit baut der Discounter sein Angebot in diesem Bereich konsequent aus, orientiert sich dabei an jüngsten Zahlen die belegen, dass Bio-Qualität wieder gefragter wird. Mit den günstigen Preisen sollen alle Kunden „einfachen Zugang zu den hochwertigsten Produkten“ bekommen, erklärt Lidl zu der Aktion.

Rund 600 Bio-Artikel hat der Discounter mittlerweile zur Auswahl, unterhält seit 2018 eine Partnerschaft mit Bioland. Der Verband steht für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Landwirtschaft und vertreibt größtenteils Produkte aus Deutschland und Südtirol.

+++ Rabatte auch ohne Lidl Plus App? Kunden können nicht glauben, was sie da hören +++

Lidl-Kunden sollten zugreifen

Gerade zum Jahresanfang, wenn viele Menschen nach den ganzen Feierlichkeiten im Dezember den Geld-Gürtel wieder etwas enger schnallen, kommt die Lidl-Aktion wohl für einige Kunden passend. Auf Facebook hatten einige bereits geäußert, dass ihnen die Bio-Artikel nämlich einfach zu teuer sind.

Mehr aktuelle Themen:

Unter einem Beitrag zu Bio-Produkten schreibt etwa eine Frau: „Würde ich gerne kaufen, aber wenn das Obst aus fernen Ländern preiswerte ist als vom Bauer um die Ecke, dann tut mir der Bauer Leid. Ich muss halt sparen, so wie viele anderen auch.“ Sie wäre wohl damit eine von vielen Kunden, für die der kurzzeitige Preisnachlass wie gerufen kommt.