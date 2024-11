Lidl zieht nach wenigen Monaten die Reißleine – Aldi-Kunden schauen ganz genau hin

Na, das gleicht einem kleinen Paukenschlag! Lidl ist natürlich als Discounter für ganz bestimmte Produkte bekannt und berühmt. Logisch, wer günstig und qualitativ ordentliche Lebensmittel sucht, findet sich bei Lidl gut aufgehoben. Doch jetzt kehrt der Discounter wieder zu einem Markt zurück, den er eigentlich vor einigen Monaten schon aufgegeben hatte.

Kein Witz: Lidl bietet bald wieder Urlaubsreisen an! Und macht wieder Rivale Aldi mächtig Konkurrenz. Freuen können sich in erster Linie wohl die Kunden, schließlich belebt ja jene Konkurrenz das Geschäft. Und die schauen jetzt ganz genau hin…

Lidl zieht nach wenigen Monaten die Reißleine

Erst vor einem halben Jahr kündigte Lidl an, die Vermittlung von Reisen einzustellen. Jetzt will der Discounter nochmal durchstarten. Als Top-Angebote bietet Lidl beispielsweise eine Rundreise „Singapur und Bali“ oder einen Trip zur Formel 1 in Imola (Italien) im Mai 2025 an. Doch noch immer steht Aldi als beinharter Konkurrent da.

Aldi bietet exklusive Reisen von der ehemaligen Tui-Tochterfirma „Berge & Meer“ an, außerdem besteht fast die Hälfte des Angebots aus verschiedenen Kreuzfahrten und Rundreisen durch exotische Länder. Dazu kommen „Aldi-Deals“: So werden nochmal Reisen und andere Lifestyle-Angebote beworben.

Auch Tchibo zurück im Geschäft

Ob es da Lidl nochmal schafft, was vom großen Reise-Kuchen abzubekommen? Das ist das erklärte Ziel. Immerhin hat man ein dickes Pfund in der Tasche: Eine recht treue Stammkundschaft aus Deutschland.

Mehr News:

Auch Tchibo kehrt in den Reisemarkt zurück, will Kreuzfahrten beispielsweise nur über die App anbieten, um so digitaler Vorreiter zu werden. Ob es klappt? Es bleibt abzuwarten…