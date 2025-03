Lidl, Aldi und Co.: Blick in die Backwarenabteilung lässt Kunden ausflippen

Der Blick auf die Preistafeln bei Lidl, Aldi und Co. lässt zahlreichen Kunden der Appetit gehörig vergehen. In den letzten Jahren schossen die Lebensmittel-Preise unaufhaltsam in die Höhe – umso größer dürfte der Jubel bei zahlreichen Verbrauchern bei dieser Nachricht sein!

Der Blick in die Backwarenabteilung lässt Kunden von Lidl, Aldi und Co. derzeit ausflippen – der Grund: Die Produkte sind günstiger geworden! In Zeiten der Inflation und horrender Lebensmittelpreise ist das kein Selbstverständnis.

Lidl, Aldi und Co. senken HIER jetzt die Preise

Wer gerne ein frisches Brötchen zum Frühstück oder ein süßes Croissant zum Kaffee isst, der darf sich freuen. Wie die „Bild“ berichtet, können Kunden derzeit in der Backwarenabteilung bares Geld sparen. Von dem Dreh an der Preisschraube betroffen, sind unter anderem Aldi, Lidl und Netto.

So kostet eine Apfelecke bei Aldi Süd und Aldi Nord nur noch 69 statt 75 Cent. Wer Buttercroissants liebt, der kann ebenfalls beherzt günstiger zugreifen. Jetzt zahlst du für das Backwarenprodukt bei Aldi nur noch 49 statt wie vorher 55 Cent. Für ein Rustikales Baguette von Aldi werden jetzt 65 Cent fällig (vorher: 69 Cent).

Lidl, Aldi und Co.: Das ist der Grund für die sinkenden Preise

Und auch bei Kaufland bekommst du beispielsweise jetzt das Croissant billiger. Früher kostete es 55 Cent – nun sind es 49 Cent. Das ist übrigens genau der gleiche Preis, den du bei Lidl und Netto nun zahlst beziehungsweise vorher gezahlt hast.

Ein Blick in die Backwarenabteilung kann sich in diesen Tagen also lohnen. Der Grund für die sinkenden Preise bei Brötchen, Apfeltasche und Co: Sinkende Rohstoffpreise und geringere Energiekosten, wie die „Bild“ schreibt. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Discounter und Supermärkte genauso weiter machen…