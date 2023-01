Lidl, Aldi und Co: Riesiger Kunden-Ärger – wegen DIESER Aufkleber

Das Jahr 2022 ist nun vorbei. Wir wollen ein letztes Mal auf das Jahr und seine bewegendsten Geschichten zurückblicken. Zu einem großen Gesprächsthema unter Kunden von Aldi, Lidl oder Edeka entwickelten sich im Sommer 2022 ganz besondere Aufkleber bei den Discountern. Was war passiert?

Das wohl größte Diskussionsthema unter Verbrauchern war im zurückliegenden Jahr die enorme Inflation. Besonders stark spürten Kunden die Preissteigerungen vor allem beim Einkauf im Supermarkt oder Discounter – so auch bei Aldi, Lidl oder Edeka. Bei manchen Produkten stiegen die Preise derart rasant, dass die Märkte sich zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gezwungen sahen.

Lidl, Aldi und Co: Wirbel um Sticker

In einigen Filialen entdeckten Kunden an den Verpackungen von Steaks oder Markenbutter kleine Aufkleber. Erst bei genauerem Hinsehen fiel auf, dass es sich dabei um Anti-Diebstahl-Sticker handelte. Solche Sticker kleben für gewöhnlich an hochpreisigen Elektro-Artikeln oder anderer teuren Ware. Doch durch die Inflation sind die Preise bestimmter Lebensmittel derart durch die Decke geschossen, dass mittlerweile selbst Nahrungsmittel mit solchen Aufklebern versehen werden.

Bei Lidl oder Aldi gab es zuletzt solche Sticker auf bestimmten Produkten. Foto: imago/Sven Simon

Viele Kunden konnten bei diesem Anblick nur noch mit dem Kopf schütteln. „Ich glaube, es hackt, Lidl“, schrieb eine Kundin bei Twitter und veröffentlichte ein Foto eines solchen Aufklebers auf einer Butter-Packung: „Sind wir schon so weit, dass normale Butter mit einem Sicherheitsetikett vor Diebstahl geschützt werden muss?“

Mehr Themen:

Lidl, Aldi und Edeka nutzten Aufkleber

Neben Lidl nutzten auch Aldi sowie Edeka und die Edeka-Tochter Netto in diesem Jahr solche Sticker. Gerrit Heinemann, Leiter des Eweb-Research-Centers an der Hochschule Niederrhein, ist sich sicher: Die Sicherheitsetiketten werden demnächst auf einigen weiteren Produkten zu sehen sein. „Da die Preise immer weiter steigen, sehe ich diese Anti-Diebstahl-Sticker potenziell bald auf allen Warengruppen im Handel“, sagte er dem „Business Insider“: „Das könnte tatsächlich der neue Standard beim Lebensmitteleinkauf werden.“