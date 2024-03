„Let’s Dance“-Star Renata Lusin perplex – „Das hat es noch nie gegeben“

Profitänzerin Renata Lusin gehört seit Jahren fest zur „Let’s Dance“-Familie. Doch dieses Jahr müssen die Fans wieder auf sie verzichten. Sie und ihr Ehemann Valentin Lusin erwarten nämlich ihr erstes Kind! Trotzdem fiebert die 36-Jährige aktuell mit den Kandidaten mit und verpasst keine Show.

Wir haben die hochschwangere Tänzerin auf dem roten Teppich der Premiere von „Cirque du Soleil“ in Düsseldorf getroffen und nachgehorcht, was sie denn von der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel hält. Unserer Redaktion verrät sie, wer ihr heimlicher Favorit ist und was sie an dem Cast so überrascht.

„Let’s Dance“-Star Renata Lusin vermisst das Tanzen

Lang ist es her, dass die „Let’s Dance“-Fans Renata Lusin auf dem Parkett gesehen haben. Das letzte Mal war sie gemeinsam mit Christian Polanc bei der Profi-Challenge 2022 als Tänzerin dabei. Danach hat sie sich zurückgezogen und sich auf die Familienplanung konzentriert.

Doch die Pause fällt ihr dann doch nicht so leicht, wie gedacht. Im Interview verrät sie: „Es ist immer ein lachendes und ein weinendes Auge. Natürlich bin ich glücklich, weil ich aus dem schönsten Grund der Welt nicht mitmache. Ich vermisse ‚Let’s Dance‘ sehr, aber die Vorfreude auf das Baby überwiegt.“

Das sind die Spielzeiten des „Cirque du Soleil“ in Düsseldorf Gerresheim vom 14. März – 14. April:

Freitag und Samstag, jeweils 16 und 19.30 Uhr

Sonntags jeweils 13.30 und 17 Uhr

Mittwochs und donnerstags jeweils 19.30 Uhr

Montags und dienstags ist in der Regel spielfrei

„Let’s Dance“-Star Renata Lusin verrät geheimen Favoriten

In Sachen Favoriten dürfte einer wohl ganz oben stehen: Ihr Mann und Profitänzer Valentin Lusin, der aktuell mit der Influencerin Ann-Kathrin Bendixen um den Titel kämpft. Doch darüber hinaus ist ihr auch ein anderer Promi ins Auge gefallen, wie sie erzählt: „Ich bin sehr überrascht über Tony Bauer. Man kannte ihn vielleicht nicht so, aber er ist so ein Herzensmensch und so eine Überraschung für mich. Anastasia und er als Paar sind so offen und herzlich. Wahnsinn, wie toll er auch mit seiner Krankheit umgeht. Ich hatte ja auch Mathias Mester, mit dem ich getanzt habe. Ich weiß, was das bedeutet, wenn man einen Partner mit Handicap hat. Das ist für mich das Überraschungs-Paar in diesem Jahr.

Doch nicht nur der Duisburger Comedian Tony Bauer ist aus ihrer Sicht ein ernstzunehmender Anwärter auf den Sieg. „Ansonsten sind dieses Jahr wahnsinnig starke Männer dabei. Das hat es bei ‚Let’s Dance‘ glaube ich noch nie gegeben“, so Renata Lusin. Wer weiß, ob dieses Jahr vielleicht wirklich ein Mann „Dancing Star 2024“ wird.

RTL zeigt die neue Staffel von „Let’s Dance“ ab dem 23. Februar 2024 im TV-Programm. Anschließend sind die Folgen auch in der Mediathek bei RTL+ verfügbar.