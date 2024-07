Großeinsatz in Lautlingen (BaWü): Mehrere Tote nach Familientat?

In Albstadt-Lautlingen auf der Schwäbischen Alb in Baden Württemberg soll es Medienberichten zufolge einen Großeinsatz der Polizei geben. Das bestätigte die Polizei am Sonntagmittag (14. Juli) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Laut bislang noch unbestätigten Informationen der „Südwest Presse“ soll es mehrere Tote und Verletzte geben.

Albstadt-Lautlingen: DAS ist bislang bekannt

Viele Details gab die Polizei zur Lage in Albstadt bislang noch nicht preis. „Wir haben eine polizeiliche Einsatzlage“, sagte ein Sprecher des Lagezentrums im Innenministerium Baden-Württemberg. Der Einsatz soll in Albstadt-Lautlingen stattfinden, unweit des Erlebnisbads Badkaps, wie die „Südwest Presse“ schreibt.

Wie die „Südwest Presse“ erfahren haben will, soll ein Mann mit einer Schusswaffe drei Familienmitglieder und anschließend sich selbst getötet haben. Die Tat soll sich in einem Wohngebiet in Albstadt ereignet haben. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Jäger handeln.

In Albstadt-Lautlingen (Baden-Württemberg) läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Es soll mehrere Tote und Verletzte geben. Foto: Jannik Nölke/dpa

Großeinsatz in Albstadt-Lautlingen dauert an

Laut Polizei hätte der Einsatz mit dem Freizeitbad nichts zu tun, Badegäste müssten sich keine Sorgen machen, derzeit bestehe keine Gefahr. Weitere Informationen zu den Hintergründen nannte der Sprecher des Lagezentrums zunächst nicht.

Zahlreiche Einsatzkräfte seien derzeit vor Ort, auch mehrere Hubschrauber sollen im Einsatz gewesen sein und über dem Wohngebiet gekreist haben. Aktuell kreisen Rettungshubschrauber über Lautlingen. Eine Sprecherin der Polizei bestätigte nicht die in Medienberichten angeführte Amoktat. Die Ermittler gehen demnach eher von einer Tat im familiären Kreis aus.(mit dpa)

