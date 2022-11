Kreuzfahrt: Reederei startet für Passagiere neuen Service – doch vielen wird er überhaupt nicht gefallen

Bei einer Kreuzfahrt möchten sich die Passagiere am liebsten rundum verwöhnen lassen und dabei den Alltagsstress vergessen. Der neue Service einer Reederei dürfte diesen allerdings direkt mit an Bord nehmen.

Selten hat ein Thema so stark polarisiert. Eine Reederei hat sich allerdings dazu entschieden ihre Kreuzfahrt-Gäste damit zu konfrontieren.

Kreuzfahrt-Service verwundert

Es gibt kaum einen Fleck auf dieser Erde, den man auf einer Kreuzfahrt nicht erkunden kann. Jedes Jahr bietet Costa Kreuzfahrten Reisen auf dem Mittelmeer, in der Karibik, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Südamerika oder jenseits des Transatlantiks an.

Laut dem Magazin „Kreuzfahrt Aktuelles“ überrascht die Reederei auf den Touren in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Service.

Der Schiffs-eigene Sport-Kanal Sport 24 soll alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft übertragen. Das Turnier ist stark umstritten, weil es in dem Austragungsort Katar immer wieder heftige Verstöße gegen das Menschenrecht gibt. Deswegen boykottieren zahlreiche Fußballfans weltweit das Sportevent.

Die Passagiere auf den Costa Kreuzfahrten scheinen sich dem Treiben allerdings nur schwer entziehen zu können. Nicht nur in den Kabinen werden die Spiele kostenlos gezeigt, sondern auch auf den Bildschirmen in den öffentlichen Schiffs-Bereichen präsentiert.

Kreuzfahrt-Passagiere dürften gereizt sein

Politiker, Sport-Fans und Aktivisten weltweit verurteilen die Machenschaften in Katar. Es dürfte also kein Wunder sein, dass sich der ein oder andere über das Angebot an Bord ärgern wird.

Wer absolut nichts von der WM mitbekommen möchte, kann sich laut der „Kreuzfahrt Aktuelles“ jedoch auch an dem Unterhaltungsprogramm auf den Dampfern bedienen. Die Reederei stellt für ihre Gäste Live-Shows, Musik und Partys auf die Beine.