Kreuzfahrt: Weltpremiere! DAS hast du an Bord definitiv noch nie gesehen

Die Hafenstadt Hamburg erstrahlt nicht nur in ihrem typisch nordischen Charme, sondern auch in einem ganz besonderen Rekordlicht. Am Wochenende (11. und 12. November) wurde Kreuzfahrt-Geschichte geschrieben, als über eine Million Passagiere in einer einzigen Saison von Hamburg begrüßt werden.

Eine magische Marke, die nicht nur die hanseatische Gastfreundschaft feiert, sondern auch eine Weltpremiere an Bord eines der imposantesten Kreuzfahrtriesen ankündigt.

Kreuzfahrt: Weltpremiere!

Mehr als jeder zweite Passagier, der sich 2023 auf eine maritime Reise von Hamburg begab, stach mit Aida Cruises in See. Die Kreuzfahrt-Erfolgsgeschichte, die Hamburg und Aida verbindet, wird durch die kontinuierliche Partnerschaft und die visionären Winterkreuzfahrten geprägt. Aida Cruises, als deutscher Marktführer im Kreuzfahrtsegment, trägt maßgeblich zur Entwicklung Hamburgs als Ganzjahresdestination bei. Seit sieben Jahren bringen sie die Hansestadt auch in den kälteren Monaten mit unvergesslichen Reiserouten zum Strahlen.

Ein echtes Kreuzfahrt-Highlight dieses unvergleichlichen Wochenendes war der Saisonstart der Aidanova am Samstag (11. November). Mit mehreren Premieren an Bord beeindruckt das größte Schiff dieser Klasse, das je in einer Hamburger Wintersaison ablegte. Passagiere dürfen sich auf das einzigartige Aida-Special „Lichtermeer“ freuen, das bis zum 24. Februar 2024 für leuchtende Augen sorgt. Den Auftakt zu diesem festlichen Programm machte der charismatische Wincent Weiss, der das Theatrium mit einem Live-Auftritt in pure Begeisterung versetzte.

DAS hast du an Bord definitiv noch nie gesehen

An Bord erwartet die Gäste eine vorweihnachtliche Atmosphäre, eingehüllt in atemberaubende Leuchtdekorationen und faszinierende Lasershows. Doch das ist nicht alles, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet. Weltweit einmalig: Das Schiff wird zum Winterwunderland mit authentischen Ski-Seilbahngondeln, kuschelig dekorierten Cabanas, Winterhütten voller Glühwein, Punsch und einer Prise Eisstockschießen. Eine Symphonie aus Licht und Winterzauber, die es so noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff gab.

Die Weltpremiere des Aida-Specials „Lichtermeer“ verspricht nicht nur eine einzigartige Kreuzfahrt-Reise durch die schönsten Metropolen Europas, sondern auch eine unvergessliche Zeit an Bord der Aidanova. Dieses maritime Event verspricht, die Wintermonate von Dezember 2023 bis Februar 2024 mit weiteren aufregenden Event-Reisen zu verzaubern.