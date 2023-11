Kreuzfahrt: Urlauber jubeln! Aida kehrt nach 8 Jahren endlich HIERHER zurück

Kreuzfahrt-Fans aufgepasst: Aida meldet sich zurück an einem besonderen Ort! Nach acht Jahren Anlaufverbot freuen sich Urlauber über eine Traumreise, die lange vermisst wurde. Was steckt hinter dieser Rückkehr?

Am Sonntag (5. November 2023) wurde der Hafen von Antalya zum Schauplatz einer ganz besonderen Rückkehr: Nach acht Jahren stach endlich wieder ein Aida-Kreuzfahrtschiff in die türkischen Gewässer! Die AIDAblu legte an, um die Gäste einer einwöchigen Traumreise nach Antalya zu entlassen, bevor es weiter in den Indischen Ozean ging. Ein historischer Moment für Kreuzfahrt-Enthusiasten und ein Grund zum Jubeln.

Kreuzfahrt: Aida kehrt nach 8 Jahren endlich HIERHER zurück

Der letzte Aida-Anlauf in Antalya datierte aus dem Jahr 2015. Damals hatte die AIDAstella hier festgemacht. Doch aufgrund der Sicherheitslage in der Region wurden die Routen gestrichen. Nun, im Jahr 2023, nach einer erfolgreichen Aida-Premiere in Antalya, sind AIDAblu und AIDAstella bereits für fünf weitere Anläufe in Antalya im Herbst 2024 geplant. Das bedeutet, dass Aida Kreuzfahrten wieder verstärkt das östliche Mittelmeer ansteuert – mit Zielen in Ägypten, Griechenland, Israel, der Türkei und Zypern.

Aber es gibt auch eine ernsthafte Seite dieser Sonntags-Rückkehr. Angesichts des anhaltenden Konflikts in Israel muss Aida Cruises die Sicherheit in der Region weiterhin sorgfältig beobachten. Dies spiegelt sich bereits im geänderten Reiseverlauf der AIDAblu wider, da der israelische Hafen von Ashdod aus Sicherheitsgründen gestrichen wurde, wie unter anderem „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.

Rückkehr von Hamburg-Drama getrübt

Die Freude über die lang ersehnte Rückkehr von Aida nach Antalya wurde jedoch von einem Vorfall am Hamburger Flughafen getrübt, der möglicherweise zu Verspätungen bei den Flügen der Kreuzfahrtgäste führte. Aufgrund einer Geiselnahme auf dem Vorfeld war der Flugverkehr in Hamburg vorübergehend eingestellt worden (DerWesten berichtete). Für diejenigen, die auf ihre Kreuzfahrt mit der AIDAblu warteten, hätte dies eine unangenehme Verzögerung bedeuten können.

Alles in allem markiert die Rückkehr der AIDAblu nach acht Jahren eine aufregende Wendung für Kreuzfahrt-Fans, die sich auf die Erkundung dieser faszinierenden Region freuen. Die Reise führt von Antalya über Rhodos, Zypern, den Suezkanal und Aqaba bis zu den Trauminseln der Seychellen. Eine Rückkehr, die viele begeistert und auf die sie lange gewartet haben!