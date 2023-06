Kreuzfahrt: Mann stürzt von Bord! Pärchen-Urlaub endet in Albtraum

Drama bei einer Kreuzfahrt auf dem Weg nach Großbritannien! Eigentlich hatte ein verlobtes Paar einen entspannten Urlaub auf hoher See verbringen wollen. Doch der endete plötzlich in einer Tragödie!

Denn wie Aufnahmen wenig später zeigen, stürzte ein 35-jährige Tourist mitten in der Nacht vom Balkon seiner Kabine. Das Fatale daran: Als die Kreuzfahrt-Crew sich die Videoaufnahmen anschaut, ist bereits ein halber Tag vergangen. Der Luxus-Dampfer ist weitergereist. Was bislang zum tragischen Vorfall bekannt ist, erfährst du hier.

Erste Kreuzfahrt wird zum Albtraum

Zum ersten Mal hatten Ronnie Peale und seine Verlobte Jennilyn Blosser eine Kreuzfahrt unternommen. Von den USA reisten sie in Richtung Großbritannien, als das Unglück geschah.

Doch zunächst wusste seine Verlobte nichts von seinem Unfall. Am Montagnachmittag (29. Mai) hatte sie sich hilfesuchend an das Schiffspersonal gewandt, wie „RTL“ jetzt berichtet. Ihr Verlobter war plötzlich spurlos verschwunden. Die Crew fackelte nicht lange und suchte jeden Zentimeter des Luxus-Dampfers ab – ohne Erfolg! „Ein Sicherheitsteam hat jedes Deck, jedes Geschoss durchsucht. Später haben sie uns dann gesagt, dass er nicht gefunden wurde“, erinnert sich ein anderer Passagier.

Doch als die Crew dann die Aufnahmen einer Sicherheitskamera überprüfte, wurden Jennilyn Blossers schlimmste Befürchtungen plötzlich Gewissheit: Ihr Verlobter war am frühen Montagmorgen gegen 4.10 Uhr vom Balkon seiner Kabine ins Meer gestürzt. Seitdem gilt er als verschollen.

Küstenwache sucht nach Vermisstem

Seit gut einer Woche suchen Einsatzkräfte der Küstenwache bereits im Meer nach dem Vermissten. Auch Flugzeuge sind an der Suchaktion beteiligt, doch bislang fehlt jede Spur von Ronnie Peale. Das Kreuzfahrtschiff indes durfte seine Reise wie geplant fortsetzen und legte am vergangenen Dienstag (30. Mai) wie geplant im britischen Norfolk an.

Noch gibt es keine Gewissheit darüber, ob Peale noch lebt. Doch mit jeder Stunde, die weiter vergeht, schwinden die Chancen, ihn lebend zu bergen, berichtet jetzt „RTL“. „Er hat das Leben auf dem Schiff geliebt, er hat getrunken, gespielt und Leute kennengelernt. Das hat ihn glücklich gemacht“, sagt seine Verlobte. Obwohl noch immer nach ihrem Zukünftigen gesucht wird, hat die Kreuzfahrt-Passagierin eine Spendenaktion gestartet, um Geld für die Beerdigung von Ronnie Peale zu sammeln. „Ich hätte mir nie vorstellen können, dass so etwas passiert. Ich bin auf jeden Fall am Boden zerstört”, so Jennilyn Blosser.