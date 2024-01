Kreuzfahrt: US-Amerikanerin macht Tour durch Europa – DIESE Sache bereut sie sofort

Dass man auf einer Kreuzfahrt viele verschiedene Ziele in kürzester Zeit besucht, ist ohen Frage ein zweischneidiges Schwert. Zwar bekommt man einen kleinen Einblick in die einzelnen Länder und Sitten – doch so richtig viel Zeit, die Städte und Regionen zu erkunden, bleibt bei den terminierten Landgängen in der Regel nicht.

Eine US-Amerikanerin startete im August vergangenen Jahres in ihre erste Europa-Kreuzfahrt. Dafür hatte sie sich für die Luxus-Reederei „Virgin Voyages“ entschieden, die nur erwachsene Passagiere durch die Weltmeere transportiert. Von Barcelona ging es zu weiteren Häfen in Italien, Frankreich und Spanien und wieder zurück zum Starthafen nach Barcelona. Doch eine Sache sollte die Frau aus den USA nur kurze Zeit nach ihrer Kreuzfahrt direkt bereuen.

Kreuzfahrt: US-Amerikanerin bleibt keine Zeit

Ganz unerfahren war die US-Amerikanerin vor ihrer ersten Europa-Kreuzfahrt eigentlich nicht. Zuvor hatte sie bereits eine Karibik-Kreuzfahrt unternommen. Schon damals folgte schnell die Ernüchterung: Reisenden bleibt bei Landgängen nicht viel Zeit, die fremden Kulturen näher kennenzulernen. „Bei jedem Halt hatte ich nur ein paar kurze Stunden Zeit, manchmal nur einen halben Tag, und ich sehnte mich nach mehr Zeit“, so die Reisende gegenüber „Business Insider“.

Trotz dieser Erkenntnis sollte sie diesen Fehler ein zweites Mal begehen. Denn auch bei ihrer Mittelmeer-Tour ließ sich die junge Frau nicht viel Zeit, Metropolen wie Barcelona länger zu erkunden. „Sofort wurde mir klar, was für einen Fehler ich gemacht hatte, zumal es mein erster Besuch in Spanien war.“

Bittere Erkenntnis folgt: „Werde ich anders planen“

Schon bei der Ankunft machte die US-Amerikanerin diesen Fehler: „Ich flog in der Nacht vor meiner Reise ein und ging am nächsten Tag direkt zum Kreuzfahrtterminal. Und als wir zurückkehrten, fuhr ich zum Flughafen, sobald ich das Schiff verlassen hatte“, resümierte die Touristin. Dabei hatte sie gerade die Architektur der Stadt Barcelona sehr fasziniert, die sie von ihrem Kabinen-Balkon schon vom Wasser aus bewundert hatte.

Gerade vor dem Hintergrund des rund siebenstündigen Flugs zurück in die USA hätte sich ein längerer Aufenthalt in der europäischen Metropole mehr rentiert – auch im Hinblick auf die Umwelt. „Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit in Europa gehabt. Falls ich jemals wieder eine Kreuzfahrt im Mittelmeer mache, werde ich die Dinge anders planen“, ist das persönliche Fazit der Amerikanerin. Bleibt zu hoffen, dass sich andere diesen Appell zu Herzen nehmen werden, um nicht den gleichen Fehler zu machen.