Kreuzfahrt-Urlauber vor großer Reise – dann erhalten sie eine folgenschwere Nachricht

Im Sommer wählen viele Menschen die Kreuzfahrt, um während der warmen Monate viele neue Orte kennenzulernen und sich so richtig zu entspannen. Doch auch im Winter erfreuen sich Reisen an Board an immer größerer Beliebtheit. Was gibt’s Schöneres, als dem kalten Wetter in Deutschland zu entfliehen und Weihnachten sowie Silvester in warmen Gefilden zu verbringen?

Das dachten sich auch die Gäste, die an Board der Reederei „Phönix Reisen“ eine lange Reise starten wollten, von Hamburg bis nach Kapstadt sollte die erste Reiseetappe sein. Doch dann kam eine folgenschwere Nachricht.

Kreuzfahrt-Urlauber müssen umplanen

Die 143-tägige Weltreise sollte am 21. Dezember 2023 starten und satte 143 Tage lang gehen. Selbstverständlich war diese lange Reise auch in Etappen buchbar. Der erste Teilabschnitt führt in 25 Tagen von Hamburg nach Kapstadt in Südafrika. Das Spektakel sollte an Board des Kreuzfahrtschiffes „Amera“ stattfinden. Doch dann folgte die schlechte Nachricht für die Passagiere: Das große Schiff befand sich seit dem 27. September 2023 zu einem planmäßigen, umfangreichen Werftaufenthalt im polnischen Ostseehafen Danzig, so „Kreuzfahrt Aktuelles“.

Aufgrund von Lieferengpässen von Materialien kam es dann zu Verzögerungen beim Werftaufenthalt. Die Passagiere erhielten daraufhin die Hiobsbotschaft: Die „Amera“ wird nicht rechtzeitig zum Reisestart wieder in Hamburg sein. Doch auf die schlechte Botschaft folgte eine Gute: Die Reederei trieb kurzfristig das Ersatzschiff „Celestyal Journey“ auf, welches die erste Etappe nach Kapstadt bestreiten soll.

Passagiere müssen sich dennoch umorganisieren

Doch auch mit dieser Lösung müssen sich die Passagiere auf eine Änderung einstellen. Denn das Ersatzschiff wird nicht vom geplanten Hafen Hamburg, sondern vom italienischen Genua aus starten. „Statt individuell zur MS Amera nach Hamburg gelangen die Kreuzfahrtgäste nun per Bus oder per Flugzeug nach Genua am westlichen Mittelmeer“, so „Schiffe und Kreuzfahrten“.

Nach der erfolgreichen Ankunft der Passagiere in Genua konnte die Kreuzfahrt am 21. Dezember beginnen. Trotz des Hin und Her im Vorfeld können die Passagiere nun hoffentlich Weihnachten und Silvester ausgelassen an Bord des Schiffes feiern.