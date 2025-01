Kreuzfahrt: Einschränkungen an Bord – Durchsage sorgt bei Gästen für Aufregung

Man stelle sich vor, man genießt gerade die frische Meeresbrise auf dem Sonnendeck eines Kreuzfahrt-Schiffes, als plötzlich eine Durchsage das ruhige Urlaubsgefühl durchbricht. Und die verspricht nicht etwa Cocktails for free – ganz im Gegenteil. Die Gäste DIESER Reederei könnten schon bald mit Sperrungen und Einschränkungen konfrontiert werden.

Und nicht nur das – sie müssen sich entscheiden.

Kreuzfahrt: ZDF-Crew ist mit an Board

Was zunächst wie eine gewöhnliche Ankündigung wirken könnte, entpuppt sich schnell als eine ganz besondere Reise-Erfahrung. Denn die MS Amadea ist weit mehr als nur ein Kreuzfahrt-Schiff – sie dient als Drehort für die beliebte Serie „Das Traumschiff“. Sprich: Während man den Urlaub durch exotische Gewässer genießen will, sind Kameras und Scheinwerfer dabei, die glamourösen Szenen für die kommenden Folgen festzuhalten.

Und genau dadurch werden einige Gästebereiche temporär gesperrt, damit die Filmcrew in Ruhe arbeiten kann. Die Passagiere werden außerdem täglich über die kurzen Einschränkungen im Tagesprogramm informiert.

Die Dreharbeiten an Bord bringen jedoch mehr als nur leichte Einschränkungen. Wer sich für die Welt hinter den Kulissen interessiert, hat die Möglichkeit, als Komparse an den Szenen teilzunehmen. Vielleicht wird man selbst Teil einer eleganten Szene im schicken Restaurant oder man spaziert durch die endlosen Flure der MS Amadea – in einem Hintergrund, der sich bald als Teil eines neuen Traumschiff-Abenteuers entpuppt.

Natürlich gibt es auch Gäste, die vielleicht nicht im TV erscheinen möchten. Doch keine Sorge. Wer nicht im Mittelpunkt stehen möchte, kann laut „schiffe-und-kreuzfahrten.de“ weiterhin die Weite des Ozeans genießen, ohne von den Kameras erfasst zu werden.

Kreuzfahrt: Florian Silbereisen gibt Autogramme

Für die Fans der Serie gibt es zudem einen ganz besonderen Höhepunkt. Exklusive Autogrammstunden mit den Schauspielern, darunter Florian Silbereisen (43), der als Kapitän Max Parger an Bord ist. Eine einmalige Gelegenheit, den „Traumschiff“-Stars ganz nah zu kommen.

Und auch wenn ein paar Bereiche des Schiffs temporär gesperrt sind, sorgt die Produktion des ZDF-Traumschiffs bestimmt für eine glamouröse Atmosphäre, die die Reise zu etwas Besonderem macht.

Und ob als stiller Beobachter oder als aktiver Teil des „Traumschiffs“ – diese Kreuzfahrt wird mit Sicherheit einen bleibenden Eindruck hinterlassen.