Kreuzfahrt: Monsterwelle rast auf Schiff zu – Gäste an Bord zögern keine Sekunde

Eine Kreuzfahrt ist für viele Reisende wohl ein echtes Highlight. Während sie abseits des Schiffes verschiedene Orte und Kulturen kennenlernen, können sie an Board entspannen – so oder so ähnlich sieht wohl die Traumvorstellung vieler Urlauber aus.

Eine Kreuzfahrt kann aber allerdings auch alles andere als entspannend sein. Zum Beispiel, wenn plötzlich Monsterwellen auf das Schiff zurasen. Ein solches Szenario haben zahlreiche Gäste an Bord jetzt miterlebt.

Kreuzfahrt: Monsterwelle rast auf Schiff zu

Die sogenannte Drakestraße zwischen der Südspitze Argentiniens und der Antarktis ist schon lange bekannt für ihre raue See. Was einige Kreuzfahrt-Gäste dort erlebten, dürfte sie dennoch überrascht haben.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dort rasten Monsterwellen, die bis zu zehn Meter hoch waren, auf das Kreuzfahrt-Schiff zu. Passagiere zögerten daraufhin keine Sekunde – sie nahmen dieses Szenario in einem Video auf und teilten es im Netz.

„Bin stolz, dass wir überlebt haben!“

In dem Video ist zu sehen, dass das Schiff ganz schön ins Schwanken geriet. Einige Gäste können sich daraufhin kaum halten und kippen während der Kreuzfahrt um. Dennoch nehmen einige das Geschehene lieber auf, anstatt sich festzuhalten. Eine Passagierin schreibt nach ihrer wilden Reise: „Ich bin stolz, sagen zu können, dass wir nicht einen, sondern zwei Drake Shakes auf ‚limitlestravel‘ in der Antarktis überlebt haben!“

Hier mehr lesen:

Sie stellte aber auch überraschend fest, dass diese Kreuzfahrt trotz der Monsterwellen der „Wahnsinn“ und „manchmal sogar lustig“ war. Personen, die seekrank sind, können das hingegen wohl eher nicht behaupten. Übrigens: Auch auf einem anderen Schiff kam es kürzlich zu einem Horror-Szenario, als es plötzlich kenterte (>>> hier mehr dazu erfahren)