Kreuzfahrt-Urlauberin packt aus: Nie wieder zu dieser Jahreszeit eine Reise buchen!

Viele Menschen erfüllen sich mit einer Kreuzfahrt einen Lebenstraum. Die Zeit an Deck genießen und sich immer wieder erholt an sagenhaften Urlaubszielen ausspucken lassen. Eine Vorstellung, die jedes Jahr tausende Reisende mit den großen Dampfern auf die Weltmeere zieht.

Doch was ist der beste Zeitpunkt für eine Kreuzfahrt? Daran scheiden sich wohl die Geister. Eine Urlauberin ist sich nach ihrer Reise von Südamerika bis zur Antarktis sicher: Das passiert ihr nicht noch einmal, berichtet sie dem „Business Insider“.

Kreuzfahrt-Urlauberin berichtet über erstes Mal

In einem Gastbeitrag verrät Erin Yarnall, dass sie gemeinsam mit ihrer Oma und ihrer Cousine eine 22-tägige Kreuzfahrt mit Traumzielen gebucht hatte. Wer will nicht einmal Buenos Aires, Santiago de Chile und die Antarktis innerhalb von drei Wochen sehen? Doch die US-Amerikanerin hatte unterschätzt, dass sie zur Reisezeit lieber ganz woanders sein wollte.

Es war das erste Mal, dass Erin Yarnall über Weihnachten verreiste. Und genau das war das Problem: „Obwohl ‚Holland America‘ fantastische Dekorationen, eine unschlagbare Aussicht und lustige Veranstaltungen zum Thema Weihnachten bot, hatte ich Heimweh“, gab die Urlauberin aus Chicago zu. Dort ist es zur Weihnachtszeit kühl, auf der Südhalbkugel jedoch brüllend heiß. „Aufgrund des warmen Wetters konnte man leicht vergessen, dass Weihnachten vor der Tür stand, und es war seltsam.“

Kreuzfahrt-Urlauberin gibt zu: „War hart“

Zwar sei es durchaus spannend gewesen, die weihnachtlich geschmückten Städte bei sommerlichen Temperaturen zu sehen. Und auch der Blick auf die Antarktis am Weihnachtsmorgen sei unvergesslich gewesen. Aber: „Über die Feiertage von zu Hause weg zu sein, war hart.“

Da konnte auch die rauschende Silvesternacht im Poolbereich nichts ändern. Die Weihnachtszeit will Erin Yarnall eben am liebsten ganz traditionell verbringen, statt in der fernen Antarktis: „Es war ein wahr gewordener Traum, dort zu sein, aber wenn es um die Feiertage geht, wird mein Herz immer zu Hause sein.“