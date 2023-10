Kreuzfahrt: Diese Ozeanriesen verabschieden sich – traurige Nachrichten für deutsche Urlauber

Der Abschied fällt schwer. Deutsche Urlauber, die sich gerne auf Kreuzfahrten begeben und die Welt erkunden, müssen schon bald auf einige beliebte große Schiffe verzichten – zumindest in hiesigen Häfen. Betroffen sind verschiedene Kreuzfahrtschiffe, die zuletzt im Norden von Europa unterwegs waren.

Die Aida Bella zeigte ihren Gästen in den vergangenen Monaten die Schönheit der Landschaft von Nordeuropa. Doch am vergangenen Wochenende (1. Oktober) wurden das letzte Mal Gäste in einem deutschen Kreuzfahrthafen aus- und eingecheckt. Zumindest für das aktuelle Jahr 2023, denn das Schiff macht sich nun auf in sein Winterfahrgebiet in Asien.

Kreuzfahrt: Diese Giganten verlassen Deutschland

Erst von Hamburg nach Palma de Mallorca und anschließend in 19 Tagen nach Dubai. Von dort aus bringt die Aida Bella ihre Gäste in einer dritten Etappe nach Laem C habang (Bangkok). Doch die Aida Bella ist nicht der einzige Kreuzfahrtriese, der die deutschen Gewässer nun für mehrere Monate verlässt.

+++ Kreuzfahrt: Aida stampft beliebtes Angebot ein – für Urlauber wird es jetzt teuer +++

Auch Mein Schiff 1 verlässt Deutschland und macht sich auf in Richtung Gran Canaria, um den Winter dort in warmen Gefilden zu verbringen. Von den Kanaren aus werden Reisen angeboten nach Madeira oder den Kapverdischen Inseln. Über Weihnachten und Silvester können Urlauber von Las Palmas nach Palma de Mallorca und wieder zurück fahren. Das Schiff beendet seine Wintersaison und verlässt die Kanaren erst wieder im April 2023.

Weitere Themen:

Auch die MSC Preziosa war vergangene Woche (5. Oktober) für dieses Jahr zum letzten Mal im Hamburger Hafen zu Gast, und nimmt nun Kurs auf südamerikanische Gewässer. Bereits am 29. Oktober soll es dort in der Hafenstadt Santos eintreffen. Von dort aus sind kürzere Reisen von einigen Tagen nach Buenos Aires in Argentinien, oder Punta del Este in Uruguay geplant.

Deutsche Urlauber müssten in den kommenden Monaten eine lange Anreise in Kauf nehmen, um die drei- bis siebentägigen Kreuzfahrten mit zu erleben. Für jene, die finden, dass sich das nicht lohnt, bleibt nichts anderes als abzuwarten, dass das Kreuzfahrtschiff am 21. April 2023 wieder Kurs auf Nordeuropa nimmt.